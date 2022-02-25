  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬元 共5000萬元支援抗疫 非染疫病人轉介私院程序開始運作

股樓投資 17:43 2022/02/25

分享：

疫情持續嚴峻，確診人數再創新高，各界繼續加碼抗疫。其中剛於《福布斯》最新香港富豪榜中以360億美元（約2,808億港元）身家蟬聯香港首富的長和（00001）創辦人李嘉誠，也大力支持香港抗疫。

【全城抗疫】古天樂加碼再捐5,000盒檢測包 受惠機構擴至14家學校及展能中心，詳見【下一頁

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移



李嘉誠旗下的李嘉誠基金會為協助減輕公營醫療系統壓力，推出支援私家醫院計劃，最新加入的私家醫院為寶血醫院，在目前公立醫院床位嚴重缺乏情況下，考慮接收急症病人，以便騰出病床去接收還在急症室輪候入院的病人。 
為此，基金會資助將增加1,000萬至5,000萬港元，以支援五所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【消費熱話】為減父親染疫風險 孝順仔教用外賣APP 兼連自己信用卡 2星期內被狂花千多元感後悔，詳見【下一頁


早前參與的私院養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，昨天已開始接收醫管局轉介的病人。轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理。自2月19日宣佈計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能作心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。 

 基金會主席李嘉誠先生再次感謝全體醫護人員在疲憊中依然堅守抗疫。 

【全城抗疫】Lalamove一周為逾50社福機構免費運送2萬件防疫物資 逾150家中小企加入免費推廣優惠平台 想搵佢地幫手可以點做?，詳見【下一頁


【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估


【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
養和醫院 港怡醫院 李嘉誠基金會 疫情 寶血醫院 聖德肋撒醫院 李嘉誠 長和（00001） 私家醫院 公立醫院

上一篇文章

【俄烏衝突】黑石策略師：俄烏戰爭期間 美國成資金最終避風港

下一篇文章

新世界中期純利升逾四成　鄭志剛：料下半年樓價升5%至10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？
【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款