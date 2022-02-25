【全城抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬元 共5000萬元支援抗疫 非染疫病人轉介私院程序開始運作

疫情持續嚴峻，確診人數再創新高，各界繼續加碼抗疫。其中剛於《福布斯》最新香港富豪榜中以360億美元（約2,808億港元）身家蟬聯香港首富的長和（00001）創辦人李嘉誠，也大力支持香港抗疫。

【全城抗疫】古天樂加碼再捐5,000盒檢測包 受惠機構擴至14家學校及展能中心，詳見【下一頁】

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移





李嘉誠旗下的李嘉誠基金會為協助減輕公營醫療系統壓力，推出支援私家醫院計劃，最新加入的私家醫院為寶血醫院，在目前公立醫院床位嚴重缺乏情況下，考慮接收急症病人，以便騰出病床去接收還在急症室輪候入院的病人。

為此，基金會資助將增加1,000萬至5,000萬港元，以支援五所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【消費熱話】為減父親染疫風險 孝順仔教用外賣APP 兼連自己信用卡 2星期內被狂花千多元感後悔，詳見【下一頁】



早前參與的私院養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，昨天已開始接收醫管局轉介的病人。轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理。自2月19日宣佈計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能作心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。

基金會主席李嘉誠先生再次感謝全體醫護人員在疲憊中依然堅守抗疫。

【全城抗疫】Lalamove一周為逾50社福機構免費運送2萬件防疫物資 逾150家中小企加入免費推廣優惠平台 想搵佢地幫手可以點做?，詳見【下一頁】



【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍