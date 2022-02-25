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【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存

17:26 2022/02/25

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本周港元定存息市況，最吸睛是發鈔行罕有加息搶長錢。

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俄烏開戰，港元定期存款的搶存戰也激鬥連場，2月雖已屆尾聲，但本周竟有多達10間大小銀行加減息，當中6加4減，包括今天（2月25日）追趕加息尾班車的大眾銀行等。

市料適逢零售綠色債券殺埋身，下周二（3月1日）推售，效法通脹掛鈎債券（iBond）有兩厘墊底息，難怪連大行也搶乘加息快車，業界力搶避險熱錢。

總覽本周港元定存息市況，最矚目的是，本周一（21日）由滙豐（HSBC）揭開戰幔，突調上調半年期0.1厘、至0.2厘，1年期更上調0.15厘、至0.25厘。星展也於昨日（24日）調升半年或以下存息。而日前大新 （02356） 加3個月短存，交銀香港上調半年期，華僑永亨則向長息埋手。

澳元定存最高11厘  花旗料澳洲延至明年才加息【下一頁

相反4行卻減息，例如建行亞洲微降半年0.05厘、至0.7厘。工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），略減半年及1年期0.05厘、至0.6厘。招商永隆也微削3個月及半年息。

但最吸睛的是，平保 （02318） 有份的虛銀平安壹賬通（PAOB）連番降息，昨減3個月年息0.3厘、至0.4厘。半年及1年更一周兩連减，6個月累計狠削0.48厘、至 0.6厘；1年更累劈0.58、至0.7厘。

正因10行調息，全周高息榜又再大執位，皆因PAOB讓位。先說6個月期，由集友的0.9厘晉冠軍，大眾財務以0.8厘重返三甲。1年期則以招商永隆的1.05厘奪冠。3個月期方面，大新一周兩連加0.2厘、至0.9厘，取代富邦榮登季軍。

另一方面，單以分行較多的大型銀行比拼，目前3個月以東亞 （00023） 的1.88厘稱王，6個月年息以工銀亞洲的0.7厘居首，1年則以星展的1厘居首。

跑贏綠債兩厘保底息  港元定存高息選擇多【下一頁

此外，如只以3間發鈔行較量，渣打香港 （02888） 以半年期的0.5厘，跑贏滙豐的0.2厘，1年則以滙豐的0.25厘稱霸，而中銀香港 （02388） 旗下3個月、半年及1年皆報0.1厘。

值得一提，綜觀2月的壓軸周，定期存款罕現兩極化，大行加息，反觀擅打高息牌的中資行及虛擬銀行卻輪流劈息。專家拆解，滙豐於今年內第2次加息，相信為要追落後，首次加息是元旦起微升3個月年息至0.15厘，但跟同期最高、匯立的3.88厘仍有距離。同樣，星展新近加半年期0.1厘、至0.5厘，而本周龍頭發鈔行加至0.2厘，似為要追貼跟高息王集友0.9厘的距離。

另再三提醒追息族，市面不少特惠息正倒數，例如目前冠絕全城的超高息是集友7天年息享5.8厘，優惠將於下周一（2月28日）到期。其門檻僅須等值5萬港元，以上限500萬元計，7天短存料速賺約5,500元利息，但未扣除先把人民幣兌換為港元的買賣差價。

那邊廂，3個月年息以TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）的3.88厘稱王，要求全新客戶於2月28日或之前開戶，以及於3月底前參加Gosave定存優惠，且須集齊80人才享最高息。以首兩萬元獲額外高息計，賺盡袋息194元。

大行1年港元定存息最高1厘  發鈔行罕有加息搶長錢【下一頁

此外，比拼活期息，花旗以7.8厘無敵，最多賺息750元，此破頂息也於2月28日屆滿。玩法是全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。由即日至2月28日，首5萬元存款可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4至6月份回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞，以及3個月（於5至7月份回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺息750元。而客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8厘年利率。而信銀國際最高的活期息也有3.88厘，同樣於2月底屆滿。

華僑銀行經濟師謝棟鉻指，1個月拆息因月結效應而升至0.18厘，但由於銀根充裕，港元利率將落後於美元利率。金管局則一直將流動性從銀行同業市場轉移到票據市場，以防止港元利率過低。至2月底，局方通過增發外基金票據合共抽資1,200億元，盡管如此，銀行間總結餘仍高達3,525億元，凸顯本港仍水浸。

最後一提，政府發行的60億元綠色零售債券，開售期自3月1日至11日，恒生 （00011） 、信銀國際及上商等多行已推認購優惠，華盛、陸金所、輝立、致富證券及耀才 （01428） 更向合資格客戶鬥送禮。最新是雲鋒金融 （00376） 旗下雲鋒證券推出11免、向新客送200股小米 （01810） ，以及迎新激獎最高達5,388元大禮包。

市料在動盪市下綠債旺丁又旺財。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢料，今明兩年本港通脹料分別為2.5%及3%。市料若CPI高企，綠債派息或有驚喜，超過兩厘保底息。

**【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇**

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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