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【業績｜電動車】理想汽車上季收入增長156%　王凱辭任首席技術官

股市 17:18 2022/02/25

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理想汽車 （02015） 公布去年第4季業績，上季車輛銷售收入為103.8億元（人民幣．下同），按年增長155.7%；車輛毛利率為22.3%，按季上升1.2個百分點。

期內，收入總額106.2億元，按年上升156.1%。經營利潤2410萬元，去年為虧損7890萬元。非公認會計準則經營利潤為4.15億元，去年為虧損7110萬元。自由現金流持平，錄16.2億元。

上年度經調整利潤7.8億元

2021年度，理想汽車收入總額270.1億元，按年上升185.6%。非公認會計準則淨利潤為7.8億元，去年為虧損2.8億元。自由現金流43.3億元，按年增加75.8%。

理想汽車預計，首季車輛交付量為30000至32000輛，按年上升138.5%至154.4%。收入總額料為88.4億元，按年上升147.2%至163.7%。

王凱辭任理想汽車首席技術官

另外，理想汽車公告，王凱因個人原因辭去理想汽車首席技術官職務，總工程師馬東籸將負責公司智能汽車相關技術研發工作。王凱將擔任公司高級顧問至2022年12月31日，以確保順利過渡。

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