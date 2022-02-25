【業績｜電動車】理想汽車上季收入增長156%　王凱辭任首席技術官

理想汽車 （02015） 公布去年第4季業績，上季車輛銷售收入為103.8億元（人民幣．下同），按年增長155.7%；車輛毛利率為22.3%，按季上升1.2個百分點。

期內，收入總額106.2億元，按年上升156.1%。經營利潤2410萬元，去年為虧損7890萬元。非公認會計準則經營利潤為4.15億元，去年為虧損7110萬元。自由現金流持平，錄16.2億元。

上年度經調整利潤7.8億元

2021年度，理想汽車收入總額270.1億元，按年上升185.6%。非公認會計準則淨利潤為7.8億元，去年為虧損2.8億元。自由現金流43.3億元，按年增加75.8%。

理想汽車預計，首季車輛交付量為30000至32000輛，按年上升138.5%至154.4%。收入總額料為88.4億元，按年上升147.2%至163.7%。

王凱辭任理想汽車首席技術官

另外，理想汽車公告，王凱因個人原因辭去理想汽車首席技術官職務，總工程師馬東籸將負責公司智能汽車相關技術研發工作。王凱將擔任公司高級顧問至2022年12月31日，以確保順利過渡。

相關文章：【阿里業績】阿里上季收入放緩 多間券商料宏觀逆風挑戰持續兼削目標價（一文看清大行觀點）

【業績｜科網股】網易股價升3.5% 上季經調整純利錄66億人幣勝預期 料年中推《哈利波特：魔法覺醒》海外版