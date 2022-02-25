【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息

▲ 俄烏亂局下，有大行料澳洲押後至明年才加息。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，全球聚焦聯儲局於3月17日議息，會否只加息0.25厘。而主流央行中，澳洲打頭陣於下周二（3月1日）議息，在政治市下，中美專家對澳洲何時加息呈大分歧。

誠然，澳洲央行頻放鴿，多次放風不急於加息，跟鄰國新西蘭的偏鷹取態背馳。不過，中資名家料澳洲遲早被迫轉軚，為要對抗高通脹，最快今年9月開始上調政策利率，12月再加一次，有利澳元滙價重上0.78高位。可是，花旗卻唱反調，料亂市下澳洲延至明年才加息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，澳洲降低失業率是一個非官方的貨幣政策目標。澳洲央行行長或有意測試，於通脹升溫的情況下，失業率下降幅度的極限，這意味潛在的利率上升更有可能在2023年，料澳元3個月內見0.72，半年至1年見0.73，長期目標為0.76。

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問及澳紐加商品貨幣中最看好哪一隻，廖嘉豪認為，澳元可看高一線。從貿易條件的角度來看，鑑於基本金屬價格（鐵礦石、銅）有溫和支撑，以及花旗對2022年下半年油價看法更為悲觀，澳元兌其他商品貨幣如加元可能更佳。至於紐元，新西蘭央行可能會有加快貨幣緊縮步伐的風險，短紐元兌美元和澳元向上。不過，要留意聯儲局或積極收緊政策，而新西蘭經濟則可能對財政狀況顯著收緊作出反應，這或導致紐元強勢逐步消退。

廖嘉豪預測，紐元3個月至1年看0.67，長期目標0.65。加元料於3個月內見1.26，半年至1年見1.3，長期目標挑戰1.2。

光大證券國際外滙策略師黃俊能回應本報查詢料，澳元兌美元今年高低位介乎0.68及0.78，年底目標價為0.76。澳洲儲備銀行於2月初舉行今年第一次議息會議，結果符合市場預期，維持基準利率於0.1厘不變。澳央同時宣布結束每周40億澳元的資產購買計劃，並上調今年的通脹預測。

然而，黃俊能說，盡管澳央開始收緊貨幣政策，但對加息時間仍保持較為審慎的取態。行長洛威表示，只會在實際通脹長期超出目標水平時才會考慮加息，亦警告過早加息將會為澳洲經濟帶來風險。

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而事實上，澳洲通脹已高於央行目標水平，第四季消費者物價指數按年增長3.5%，已連續三季高於目標區間中值2.5%。勞動數據亦同樣造好，1月份失業率維持在4.2%的超過13年低位。央行傾向維持現時政策的其中一個主因，是認為薪資增長仍然滯後，直到可以確定薪資增長持續性上升，才會考慮加息。

黃俊能強調，工資變動指數將成左右貨幣政策走向的重要指標，現時市場預期第四季工資指數由前值2.2%，按年增長至2.4%，反映失業率持續下降引發薪資增長加快，所以相信縱使澳央現時仍保持偏鴿取態，但經濟持續改善並達致儲行目標水平，令往後收緊貨幣政策的力度不會過分落後於其他主要央行，為澳元提供追落後的機會。

黃俊能預期，澳央今年將加息兩次，最快於第三季度、即9月份首次加息，之後在12月再次上調利率，而加息速度將於2023年加快。

縱使中美專家對澳洲何時加息呈大分歧，尚幸，港銀早於去年末季已偷步鬥加澳元定期存款息，如最近星展調高1年長息等。業界忠告，對澳元有需要者，可先開立7天短存，視乎澳洲議息後的最新啟示才作部署。而短存高息選擇多，如南商、集友、富邦及中銀香港 （02388） 皆為10厘，惟不敵冠絕全城滙豐（HSBC）的11厘。至於1個月計，花旗以2.5厘膺高息王。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源