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【抗疫優惠】新城市廣場大派總值700萬消費券　EPS消費再送一田現金券

理財智慧 18:27 2022/02/25

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第五波疫情影響消費者信心，不少商場紛紛推出抗疫消費優惠，刺激市民消費意欲。新城市廣場宣布，即將於3月推出一系列消費優惠，除了大派總值相當於700萬港元的消費禮券，以EPS易辧事消費滿指定金額，更可以獲得一田的現金禮券。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

由3月1日起至3月31日，市民於新城市廣場內即日以電子消費滿指定金額，即可以得到電子現金消費禮券，滿1,000港元可得總值400港元的消費禮券，滿1,800港元可得總值450港元的消費禮券，滿7,000港元可得總值1,500港元的消費禮券，滿15,000港元可得總值2,600港元的消費禮券。禮券商戶包括餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家居布置各類別，數量有限，送完即止。

另外由3月1日起，市民以EPS易辧事於新城市廣場內消費滿800港元或以上，即送一田20港元禮券；滿1,500港元或以上即送一田40港元禮券，數量有限，送完即止。

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【延伸閱讀】【消費情報】荃灣廣場推雙重抗疫優惠   堂食滿$200送$50贈券

【延伸閱讀】【消費熱話】信和集團6商場推抗疫三重獎賞   正研究推電子消費券相關獎賞

【延伸閱讀】【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券

現來到新城市廣場消費換領商場免費泊車優惠，即可享全日額外1小時免費泊車，同時再送額外1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券，換言之全日可享高達4小時免費泊車優惠。但凡於HomeSqaure換領泊車優惠，即額外獲贈新城市廣場消費禮券及泊車優惠券，禮券包括：100港元新城市廣場時裝及配飾禮券、100港元新城市廣場美妝禮券、50港元一田百貨禮券，以及1小時免費泊車優惠券。

新城市廣場多間食肆亦推出外賣自取優惠，當中包括Pizza Express、Pici Pasta Bar、幸‧匠燒、Sensu等，並同時推出「外賣自取/堂食多重賞」，但凡於指定食肆商戶外賣自取或堂食，即可享多重消費獎賞，詳情如下：

第1重賞：於指定食肆以電子消費滿200港元送20港元餐飲禮券

由即日起，於新城市廣場指定食肆商戶外賣自取或堂食，以電子貨幣單一消費滿200港元，即可換領20港元新城市廣場餐飲禮券。數量有限，換完即止。

第2重賞：下午6點後以電子消費滿800港元送50港元餐飲禮券+雙倍積分

晚上6時後，於新城市廣場內零售商舖以電子貨幣消費滿800港元，即可換領50港元新城市廣場餐飲禮券，每日名額100個；於指定食肆外賣自取時，以電子貨幣消費單一消費滿100港元，更可獲贈最多高達2,000的雙倍積分，每日名額200個。

第3重賞：「新地商場」手機應用程式外賣自取服務專享優惠碼

只要於「新地商場」手機應用程式使用選取外賣自取服務，即可享專屬優惠碼—買滿100港元即減20港元；買滿500港元即減100港元。只限外賣自取平台之參與商戶，包括PARKVIEW、GREYHOUND CAFÉ、Lady M New York、塚田農場、A Happy Pancake、滿記甜品、MIMILA、稻成以及馬場洞烤肉等，名額有限，額滿即止。

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責任編輯：嚴浩文

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