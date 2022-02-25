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【烏克蘭戰爭】逾千俄反戰示威者被捕 普京強調被迫出兵

環球政治 18:05 2022/02/25

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰幔掀起，但同時揚起俄羅斯的反戰聲浪。俄羅斯首都莫斯科及大城市聖彼德堡等多個城市均有民眾聚集抗議，反對政府入侵烏克蘭。俄羅斯警方亦展開拘捕行動，當地監察組織指超過1,000人被捕。俄羅斯總統普京重申，是被迫向烏克蘭出兵。

【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】俄軍今料攻基輔 美恐烏96小時內失守（不斷更新） 【下一頁】

俄羅斯調查委員會早前已警告，任何呼籲及參加反戰示威人士或面臨刑事責任或入獄，但大批民眾選擇無視，周四（24日）走上街頭抗議政府出兵烏克蘭。首都莫斯科﹑大城市聖彼德堡（St Petersburg）及葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）均有示威。

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人權組織OVD-info表示，截至當地時間當日晚上，俄羅斯已在53城市拘捕1,667名示威者。莫斯科警方以防疫為由禁止任何示威活動，並表示約600人被扣押。不止反對派人士表明反戰，眾多社會名人及運動員今次亦不支持俄羅斯政府。

據美國傳媒報稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四會見商界領袖時表示，由於西方國家不肯就俄羅斯的安全疑慮讓步，他是被迫出兵入侵烏克蘭。普京對西方國家寸步不讓感到驚訝，指摘對方讓俄羅斯別無他選。

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責任編輯：吳漢培

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