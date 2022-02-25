【虛擬銀行】ZA Bank推網上借庫遊戲　送低至6折貸款優惠券

▲ ZA Bank推出網上借庫遊戲 送低至6折貸款優惠券

虛擬銀行ZA Bank推出「ZA 借庫」活動，由2月26日至3月25日期間，用戶透過ZA Bank App參與網上借庫遊戲，可獲得低至6折貸款優惠券，邀請指定人數好友一同完成關卡後，可累積每關所得獎賞，有機會贏取最高合共70萬元免息貸款額或相等於4225元的ZA Coin。詳情如下：

第 1 關：登入ZA Bank App後前往「ZA 借庫」活動專頁求籤，可獲贈貸款優惠券 1 張。合資格用戶須在獲得貸款優惠券後14天內成功申請並提取5萬元或以上的分期貸款，才可享受相關優惠。

第 2 關：透過專屬連結邀請3位好友幫忙，可抽取高達20萬元免息貸款額或 122,500 ZA Coin。

第 3 關：透過專屬連結邀請7位好友幫忙，可抽取高達50萬元免息貸款額或 300,000 ZA Coin。

每位好友總共可為1位ZA Bank用戶的1個關卡幫忙 1 次。無論好友是否 ZA Bank用戶均可參與活動，幫忙後可獲得貸款優惠碼。貸款優惠碼適用於從活動關卡得到免息貸款額獎賞當天起計至3月31日內的首筆完成申請及提取的分期貸款。

另外，ZA Bank 宣布「稅貸一口價」優惠延長至3月31日，期間用戶成功申請並提取20萬元或以上、還款期為6至36個月的稅貸，可保證獲得1.75％實際年利率。若同時使用「ZA 借庫」活動所獲贈的6折貸款優惠券，實際年利率將固定為1.05%。

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