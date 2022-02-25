【俄烏衝突】黑石策略師：俄烏戰爭期間 美國成資金最終避風港

俄羅斯軍隊周四（24日）入侵烏克蘭，引來全球股市動盪，全球最大的私募股權公司黑石集團（Blackstone）的策略師認為，美國會是資金的最終避風港，而不受戰爭影響。

黑石首席投資策略師Joseph Zidle在接受外媒訪問時表示，美國是世界上唯一擁有6萬億美元刺激措施緩衝的主要經濟體。使美國在很大程度上不受俄烏戰爭的影響。

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Joseph Zidle指出，美國擁有良好的家庭和企業的資產負債表，意味著美國擁有巨大緩衝空間，得以成長，同時世界其他地區正面臨與其相反的局面。他承認，通脹壓力以及央行加息的風險仍然存在。但強勁的勞動力市場正在給美國帶來重大優勢。

美股周四在開盤狂瀉後於交易時段的最後一個小時逆轉。道瓊工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克指數收盤分別漲0.28%、1.5%、3.34%。

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責任編輯：黃苑筠