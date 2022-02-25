【元宇宙】Meta打造全球通用AI翻譯軟體 將應用於元宇宙發展計畫

Meta於日前宣布一項極具野心的AI研究專案，計劃打造適用全世界所有地區以及語言的AI翻譯軟體。Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）於簡報指出：「以任何語言與任何人溝通的能力，無異是人們永遠夢想的超能力，而AI可以在我們有生之年實現這一點。」

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據悉，Meta認為AI會是支持元宇宙計畫蓬勃發展的強大利器，最新宣布的全球通用 AI 翻譯軟體研究專案，便是整個元宇宙推動計畫的一部分，Meta提出兩大方向，一為「不遺漏任何語言」（No Language Left Behind），亦即透過少量的範例訓練資料，就打造出能學習語言翻譯的AI模型，二為「全球通用語言翻譯工具」（Universal Speech Translator），其意欲打造出不同語言之間能即時進行直接翻譯，而不需藉助其他主流語言當作翻譯中介的系統。

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儘管有不少人支持此提案，但亦有人擔心機器翻譯工具，會不時出現莫明的錯誤乃至性別歧視的結果，再加上Facebook長久以來處理仇恨及錯誤訊息的偏頗之舉，最終導致這項專案計畫變得荒腔走板，甚至帶來不良的結果。

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記者：鄭日棱