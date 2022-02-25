【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季收入放緩　多間券商料宏觀逆風挑戰持續兼削目標價（一文看清大行觀點）

▲ 【阿里業績】阿里上季收入放緩 多間券商料宏觀逆風挑戰持續兼削目標價（一文看清大行觀點）

內地宏觀逆風拖累阿里巴巴 （09988） 截至去年底的第三財季收入表現，綜合券商分析，阿里巴巴核心業務客戶管理收入（CMR）面臨宏觀經濟下行、競爭加劇以及商家補貼等影響，同時雲業務持續放緩。

中金將阿里目標價下調11%至161元，維持跑贏大市評級。中金指出，宏觀經濟疲軟和競爭加劇，阿里上季收入略低於該行預期，但阿里期內取得較好的成本控制，Non-GAAP（非通用會計準則）利潤好過預期。

中金：市場環境疲軟 今季收入可能繼續承壓

中金指出，阿里第三財季核心電商收入按年下降1%，市場環境疲軟導致線上商品交易總額（GMV）僅錄個位數按年成長，同時電商競爭加劇，針對商家補貼增加等。鑒於核心電商業務承壓，中金將下個財年（即2023財年）收入和Non-GAAP淨利潤預測下調3%，分別為9417億元人民幣和1490億元。中金提到，由於宏觀逆風和新業務盈利能力有限，阿里第4財季（即1至3月）收入可能繼續承壓。

大和：阿里業績令人失望 惟市場過度沽售、目前估值吸引

大和將阿里目標價由160下調至155元。大和直言，主要分部收入及利潤率均不及預期，業績令人失望。大和指出，儘管已預期阿里客戶管理收入收入未來2至3個季度前景疲軟，但仍對雲業務的放緩感到失望，並預計阿里新業務將會需要數年時間才會有成果。大和又提到，儘管任何針對Lazada、盒馬鮮生、菜鳥及雲業務的分拆或引入新投資的計劃可釋放股東價值，但相關業務收入增長放緩將損害估值。大和提到，市場過度沽售阿里，阿里目前估值吸引。

富瑞：料阿里繼續通過細分策略 提升消費者體驗

富瑞指出，線上購物行業面臨宏觀經濟下行，預計阿里會繼續通過細分策略，提升消費者體驗，預期淘特、淘菜菜在下沉城市的滲透率會穩步提升。阿里日後重要由獲取新用戶轉為用戶留存率、提升ARPU。

該行指出，阿里將重點從獲取新用戶轉向留住用戶、提升ARPU及跨品類滲透，提升市場份額，預期淘寶特價版及淘菜菜日後會轉向質量增長，未來幾季經營虧損或將收窄。富瑞提到，阿里雲持續拓展國際基礎設施，客戶收入趨多元化，非互聯網行業貢獻增加。富瑞維持阿里買入評級，將目標價由287元下調至277元。

瑞信上調阿里目標價 若未來數季盈利觸底 阿里將重獲市場關注

瑞信則上調阿里目標價，由170元升至173元，重申跑贏大市評級。瑞信指出，市場關注阿里增長前景持續疲軟，2022財年收入增幅或觸及「20%至23%」指引下限。阿里管理層認為，目前公司估值被低估，正考慮回購及分拆成熟業務以釋放價值。

瑞信指出，市場已陸續消化宏觀疲弱因素，過去一年阿里盈利預測遭多次下調等，如果阿里未來數季盈利若觸底，估值不高阿里將重獲投資者關注。瑞信將2022至2024財年盈利預測上調4%至5%，以反映新業務虧損減少。

摩根大通：淘特及淘菜菜虧損將收窄屬積極驚喜 股價或短期上漲

摩根大通則稱，阿里上季業績績市場預期大體一致，投資者普遍預期12月季度業績疲弱，管理層提出淘特及淘菜菜虧損將收窄的消息是一個積極驚喜，預計電商業務投資所造成的虧損收窄，股價在短期內將上漲。重申增持及175元的目標價。

摩根大通提到，阿里未來主要風險包括：（1）騰訊 （00700） 和百度 （09888） 等內地大型互聯網公司或對阿里巴巴的本地服務業務構成威脅； （2） 對數字內容投資或維持一段長時間，並帶來長期利潤壓力； （3） 考慮到中國零售市場GMV和收入的長遠增長可持續性，商業化進展可能會慢於預期； （4） 內地對互聯網公司內容和活動的潛在審查； （5） 投資者對公司結構的潛在擔憂。

花旗：阿里業績喜憂參半 維持買入評級

花旗則認為，阿里業績喜憂參半，儘管雲業務和核心電商的用戶管理收入低於預期，但公司整體業績很大程度上符合預期。國際商務和本地消費服務出現更大虧損率表明阿里在相關領域的投資有所增加。維持買入評級及216美元目標價。

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