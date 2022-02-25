新世界中期純利升逾四成　鄭志剛：料下半年樓價升5%至10%

新世界發展（00017）公布截至去年底止中期業績，基本溢利錄38.98億元，按年升4.8%，股東應佔溢利升逾41%，至14.3億元。中期息維持每股0.56元，集團強調，維持現有可持續及漸進式的派息政策。

展望香港物業發展，新世界指政府預計，截至去年12月底止，未來三至四年的一手私人住宅供應量約9.8萬伙，意味中短期供應量升至四年半新高，但本地私人住宅市場供求失衡已久，隨著香港與内地通關進程日趨樂觀，對樓市起正面作用，預計今年樓市穩中向好。新世界行政總裁鄭志剛指，市場剛性需求大，預計下半年樓價升5%至10%。

當中香港應佔物業合同銷售金額約38.8億元，主要來自長沙灣荔枝角道888 號甲級寫字樓項目，和住宅項目傲瀧及瑧頤。截至去年底，集團在香港的待售住宅單位合共230個，而香港未入賬應佔物業合約銷售收入中，60.13 億元將於下半財年入賬；248.09億元將於2023財政年度入賬。

香港物業投資方面，受惠K11 MUSEA人文購物藝術館、鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King’s Road經常性租金收入上升，以及營運效率提升，物業投資分部業績增長25.8%。

內地業務方面，内地整體物業合同銷售金額為約93.4億元人民幣，内地物業發展分部業績增長86.6%，分部利潤率從2021財年上半年的30%，提高至2022財年上半年的66%。

截至去年底，新世界可動用資金合共約1,032億元，包括現金及銀行結餘約524億元及可動用的銀行貸款約508億元。新世界指，持有約40億至60億元的資產可於下半財年出售。

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