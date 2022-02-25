【抗疫措施】帝盛酒店集團旗下5間隔離酒店運作一星期 料短期內將爆滿

遠東發展 （00035） 旗下帝盛酒店集團一星期前表示，荃灣帝盛酒店將成為香港首間提供社區隔離設施的酒店，以紓緩現時香港醫療系統的壓力。帝盛酒店集團於本港9間酒店以社區隔離設施、密切接觸者檢疫中心及指定檢疫酒店模式協助抗疫。現時酒店每天約有100多至400多名患者入住，預計短期內會爆滿。

帝盛酒店集團其中一間隔離酒店的集團表示，每天約有100多至400多名患者入住，預計短期內會爆滿，酒店採取嚴謹措施，確保住客及員工不會交差感染。5間酒店共可提供約2,000個房間，供約4千人入住，預計短期內會住滿，希望患者可以盡快康復，酒店亦可以騰出房間給其他有需要患者。

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酒店每日會向入住人士提供早午晚三餐，每餐的膳食會放在房間外的櫈，當住客把膳食取走後，酒店就會為走廊及大堂等清潔及消毒。酒店亦會向住客提供特別垃圾膠袋棄置垃圾，每天會派員收集一次。此外，酒店有嚴謹指引，包括機電署會視察通風等。而酒店在不同地方提供全身消毒噴霧，每個樓層亦有消毒機械人，加裝空氣清新機等。而市民登記入住及離開有不同位置，上落房間的路線和使用的升降機亦要分開。

另外，酒店每位員工每天返回酒店前要先接受快速測試，結果陰性才能上班。他們每更約為9小時，在酒店內有特別位置給予他們飲食。當局亦為員工提供特製的N95口罩，符合不同員工的面型，並因應今次計劃向員工發放津貼。此外，員工每天都會致電到房間，與入住人士傾談，了解他們有否醫療需要或情緒支援，如有需要可轉介當局專業人士處理。

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責任編輯：龍紀瑩