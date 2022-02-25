【業績│本港地產股】新世界上半財年基本溢利升4.8%至39億元、息0.56元　今年樓市料穩中向好

▲ 【業績│本港地產股】新世界上半財年基本溢利升4.8%至39億元 中期息維持0.56元

新世界發展 （00017） 截至去年底止6個月，基本溢利上升4.8%至38.99億元，股東應佔溢利升41.2%至14.3億元，當中出售非核心資產約38.1億元；中期息維持每股0.56元。新世界指，本地私人住宅市場供求失衡已久，隨香港與内地通關進程日趨樂觀，對樓市起正面作用，預計2022年樓市穩中向好。

60億元合約銷售下半財年入賬

香港應佔物業合同銷售為約38.8億元，主要來自長沙灣荔枝角道888 號甲級寫字樓項目，和住宅項目傲瀧及瑧頤。截至去年底，集團在香港的待售住宅單位合共230個。截至去年底，香港未入賬應佔物業合約銷售收入中，60.13 億元將於下半財年入賬，248.09億元將於2023財政年度入賬。

受惠於K11 MUSEA人文購物藝術館及位於鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King’s Road經常性租金收入上升，以及營運效率提升，物業投資分部業績增長25.8%。K11 MUSEA期内銷售額按年增長21%，總客流量錄得約 1,200萬人次，按年增長21%。

內地業務方面，内地整體物業合同銷售金額為約93.4億元人民幣，内地物業發展分部業績增長86.6%，分部利潤率從2021財年上半年的30%，提高至2022財年上半年的66%。

截至去年底，新世界可動用資金合共約1,032億元，包括現金及銀行結餘約524億元及可動用的銀行貸款約508億元。新世界指，持有約40億至60億元的資產可於下半財年出售。

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