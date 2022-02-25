【網絡安全】過億部三星手機出廠　即存安全漏洞

▲ 近日有研究指出，三星過去所推出的多款手機，包括：Galaxy S20、S21系列等，在出廠時就存在著安全漏洞，影響超過1億部三星手機。

三星（Samsung）一直強調旗下智能手機的安全性。惟近日有研究指出，三星過去所推出的多款手機，包括：Galaxy S20、S21系列等，在出廠時就存在著安全漏洞，影響超過1億部三星手機。

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根據《SAMMOILE》報道指，以色列臺拉維夫大學（Tel Aviv University）的3名研究人員公布了一篇研究報告《於黑暗中死亡的信任：揭露三星的TrustZone金鑰管理設計（Trust Dies in Darkness: Shedding Light on Samsung's TrustZone Keymaster Design）》，提及三星於Android手機加入的加密功能，含有設計漏洞，讓黑客可汲取由硬件保護的金鑰材料，並盜取客戶資料。

報告指，有多款的三星手機被查出，在出廠時本身就存有安全漏洞，包括：Galaxy S8、Galaxy S9、Galaxy S10、Galaxy S20，以及Galaxy S21等系列機款。

SAMMOILE指，用戶無需擔心手機會被入侵，因研究人員在發現問題時已隨即通知三星。而三星去年也已經推出修補更新，解決相關問題。

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責任編輯：曾曉汶

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