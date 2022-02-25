【烏克蘭戰爭】與俄軍巷戰槍聲密集 蛇島士兵爆粗回敬勸降後陣亡

俄羅斯周四（24日）宣布對烏克蘭採取軍事行動，俄軍已佔領烏克蘭多個地區，烏克蘭軍隊奮起反抗。俄羅斯及烏克蘭軍隊在烏克蘭蘇梅地區展開巷戰，社交媒體流傳影片可見現場火光一片，背景亦不斷聽到槍聲。烏克蘭茲梅伊內島（又稱蛇島）抗戰對話錄音流出，俄羅斯軍隊一度勸降，蛇島士兵以粗口回應後全數陣亡。

俄軍未達首日目標 烏官員料今攻烏克蘭基輔 【下一頁】

俄羅斯及烏克蘭軍隊在烏克蘭東北部蘇美市（Sumy）展開巷戰，社交媒體流傳片段可見遠處火光一片，背景中槍聲密集。烏克蘭內政部長顧問Vadym Denysenko承認， 蘇美市邊防警衛和國民警衛軍隊和俄軍交戰。他稱讚烏克蘭軍具備勇氣和力量，反駁逃兵傳言指絕對是謊言，蘇美市的戰鬥就能證實。

社交媒體流傳片段

印度媒體引述烏克蘭消息人士報道，俄羅斯軍隊計劃包圍烏克蘭首都基輔，切斷當地食品及電力供應。報道亦指俄羅斯正在制定烏克蘭親俄領袖名單，將協助俄羅斯攻陷烏克蘭後接管基輔。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四（24日）宣布，黑海蛇島（Zmiinyi，或Snake Island）13名邊境防衛隊成員全數陣亡。澤連斯基指13名士兵將全數被追授為烏克蘭英雄。其後蛇島士兵抗戰錄音流出，內容顯示俄羅斯軍艦靠近蛇島時一度勸說降，建議蛇島士兵放下武器避免傷亡，否則將進行轟炸。

俄軍離基輔僅32公里 美國料烏克蘭96小時內淪陷 【下一頁】

惟蛇島士兵以粗口回應指不會投降

Russian warship, go f*** yourself

烏克蘭國家邊防局周四晚上表示，蛇島已經失聯， 其後再宣布俄羅斯軍隊已摧毀島上所有基礎設施。據報1名士兵身前曾直播，紀錄了俄羅斯軍艦開火一刻。

蛇島士兵錄音（英文字幕）

烏克蘭國防部長Hanna Malyar宣布，雙方交戰已造成最少800名俄羅斯人員死亡。俄羅斯國防部指， 烏克蘭擊毀7架戰機、6架直升機、逾30架坦克及130架裝甲車。惟烏克蘭亦有137名士兵及平民喪生，約316人受傷。澤連斯基強調，為烏克蘭獻出生命人士將被永遠銘記。

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責任編輯：李俊儀