【人手荒】設員工介紹獎金　港企靠熟人招才

全球IT人才短缺，增加企業數碼轉型的難度。而正當傳統營銷在疫情影響下變得愈趨困難時，銷售人員仍然是供不應求。有本港企業就以五招，包括：設員工介紹獎金、護老支援計畫等，吸引及保住人才。

【職場文化】推行五小時工作制 有助企業招聘及留住人才

從事飲用水系統及產品代理的富安集團創辦人及行政總裁劉富成表示，不論是招聘IT，還是銷售人員，在疫情前已有一定困難。疫情爆發後，大部分港人都為求安定，不願冒險轉工，加深招聘難度。他指，曾經有應徵者表明因疫情反覆、本港經濟不穩定等因素，已打消轉工念頭而要求取消面試。

設員工介紹獎金 助增值育人才

比起在網上刊登招聘，他認為由內部員工介紹新人入職成效更高。「員工對公司有一定的熟悉程度，他們介紹人來求職前，可向該求職者分享自身的工作經驗，令求職者對公司有更深了解。而求職者亦可透過員工的分享，預先審視工作是否適合自己」因此，由員工轉介而入職的新人，其工作表現較為穩定，留任時間亦相對較長。

為鼓勵員工多介紹新人入職，不但是介紹人還是成功獲聘的新人，皆可在新人入職一個月後，分期獲得金額為月薪的20%至50%的獎金。

他亦鼓勵員工自我增值，建議員工報讀由建築業界及職訓局提供的相關技術增值課程，向相關員工提供資金，及報讀安排等支援。

護老政策 保公司人才免流失

劉又發現，原是為關懷員工生活所需而提供的各種福利，成為該企另類保留人才的方法。他透露，在2021年除了一名員工因移民而需離職外，其人才流失率為零。

該企以「關愛」為本，推行家庭友善計劃及護老者支援計劃。早在疫情之前已容許員工因應不同的家庭需求，而安排彈性工作時間，亦設有父母感謝金給予員工之年邁父母，以及親屬生日假，讓員工可同時兼顧到工作及家庭所需。

他解釋，不少員工都需要照顧家中長者，大大增加生活壓力。若員工生活壓力過大，亦會影響工作表現，故在公司資源許可下，希望為員工分擔部份壓力

員工做到開心，體會到公司的用心，自然會專注現時的工作。

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記者：殷凱怡

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