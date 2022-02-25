【財政預算案2022】 預算推動科技發展　50億元尋戰略性合作單位

2022年財政預算案推出一系列推進創科措拖，創新及科技局局長薛永恒指100億元的創新基金在生命科技的投資上並未有特定範疇，項目範圍可包括大數據、人工智能或科研領域。而50億元「策略性創科基金」則以香港及海外有規模及對香港有戰略價值的企業為目標。

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薛永恒今日在記者會上指出，預算案提到配合國家十四五規模，在生命健康科技上加大力度，而相關行業亦有市場需求，他表示，香港在這方面的研發亦一直有超卓表現，這領域有不少相關學者，預期此舉可提升就業機會，亦能加大研發能力。被問到100億元的投放細節，薛永恒指因為科技一日千里，在發展過程中要不時探討，所以現階段難去限定特定領域，因為限制反而會失去某些機會。

至於問到50億元「策略性創科基金」有否特定企業作目標，薛永恒則強調合作科企要對港發展有幫助及協同效果。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻則補充，會與科學園及數碼港商討，尋找本地或海外的創科企業合作，但不是以初創為目標，而是有規模及具戰略價值的合作單位，目的是豐富本地創科生態。

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至於電子政府的6億投入，薛永恒指除了審計外，資金亦會用在工作提升，例如預期今年中會做到所有政府牌照申請電子化，政府資訊科技總監林偉喬亦透露，現正建立一個公用的區塊鏈平台，會於2022年投入服務，加上之前已推出的雲端平台，希望各部門可善用科技，建立更多系統，希望整體政府在3年內用到更多新的科技。

記者：彭振濠

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