【科技熱話】Apple用家較富有？ 研究：iOS用戶付費訂閱花費為Android用戶兩倍

疫情爆發後，許多網上消費、娛樂服務日趨普遍；根據根據數據調查研究機構 Sensor Tower日前公布的統計指，2021 年全球消費者在行動應用程式上的支出達到了歷史最高，而App Store 用戶在訂閱服務方面的花費是 Google Play 用戶的兩倍之多。

在全球，App Store 上前一百名的非遊戲訂閱 App 就創造了 135 億美元的收入，這是 Google Play 前一百名非遊戲訂閱 App 收入的三倍，高達48億美元。應用程式的訂閱方面，Google Play 商店的升幅比 App Store更快，2020 年以來，Google Play 商店的應用程式訂閱增加了78%，而 App Store 則僅有 31%。

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此外，根據統計指，YouTube 在全球與 App Store 上的訂閱量都是最高的應用程式，YouTube 在全球錄得12 億美元的收入，僅在美國就創造出了 5.665 億美元的收入。至於 Google Play 商店中訂閱收入最多的應用程式則是 Google One，其在全球的訂閱收入為 11 億美元，在美國則是有 6.98 億美元的收入。因此，數據顯示， Alphabet即Google的母公司是訂閱服務的「大贏家」。

網上服務訂閱制已是目前的大勢所趨，愈來愈多消費者每月付錢來觀看 HBO Max、Netflix 等影音內容。此外，現在 Twitter、TikTok，以及 Instagram 等社交媒體也相繼推出自家的訂閱服務，預料未來付費訂閱服務會繼續發展。

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責任編輯：龍紀瑩