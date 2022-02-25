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【帶你睇盤】實用三房一套連裝修　叫價不到800萬　投資自用皆宜

股樓投資 16:44 2022/02/25

分享：

最新一份財政預算案放寬按揭保險，市場反應迅速，各區即見不少成交，亦有業主反價，若想在樓價未大幅回升前入市，便要把握機會。是次介紹的放盤，位於石門濱景花園5座低層F室，為三房一套房間隔，四正實用，適合一家大小入住，無論自住或投資皆宜。

資料顯示，濱景花園位於石門安景街1-3號，由新鴻基地產發展，由1988年2月起入伙，樓齡約34年。上述單位目前叫價770萬元，若購入自住，買家最高可承造九成按揭。

放盤單位相

    點擊圖片放大
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    +9

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

放盤單位 濱景花園 5座 低層F室（物業編號: BQ32890855）
實用面積 554平方呎
間隔 三房一套
叫價 770萬元
賣點 1. 臨近城門河，座向東北，景致優美
2. 附企理裝修，可即買即住
3. 鄰近石門站，交通便利
4. 環境清幽
5. 91校網

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3pefTFz
 
註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及者無關。 

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 謝昕蕎

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