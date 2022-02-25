【帶你睇盤】實用三房一套連裝修　叫價不到800萬　投資自用皆宜

最新一份財政預算案放寬按揭保險，市場反應迅速，各區即見不少成交，亦有業主反價，若想在樓價未大幅回升前入市，便要把握機會。是次介紹的放盤，位於石門濱景花園5座低層F室，為三房一套房間隔，四正實用，適合一家大小入住，無論自住或投資皆宜。

資料顯示，濱景花園位於石門安景街1-3號，由新鴻基地產發展，由1988年2月起入伙，樓齡約34年。上述單位目前叫價770萬元，若購入自住，買家最高可承造九成按揭。

放盤單位相

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放盤單位 濱景花園 5座 低層F室（物業編號: BQ32890855） 實用面積 554平方呎 間隔 三房一套 叫價 770萬元 賣點 1. 臨近城門河，座向東北，景致優美

2. 附企理裝修，可即買即住

3. 鄰近石門站，交通便利

4. 環境清幽

5. 91校網

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3pefTFz



註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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