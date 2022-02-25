【醫學研究】美國研究：外貌與免疫力有關 樣子愈吸引免疫系統愈強

審美標準因人而異，但像皮膚白皙、輪廓分明、眼大有神、豐滿紅唇的人比較有吸引力。以此推斷，男女擇偶時，一般會被美貌吸引，而有研究指這或是在選擇「有良好免疫系統的伴侶」。美國德州基督教大學（Texas Christian University）日前一項研究發現，樣子愈吸引的人免疫系統愈強，有關研究刊登於醫學期刊《Proceedings of the Royal Society B》（皇家學會報告B）。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

研究員招募79名女性及80名男性受訪者，並拍攝他們的正面相片，要求482名義工對這批男女的樣貌作出評估。與此同時，對受訪者抽血以檢驗他們的免疫力。

結果發現，與其他人相比，樣貌評分高的人，其血液有較強的噬菌作用（Phagocytosis），較少嗜中性白血球細胞（Neutrophil white blood cell）、血漿中金黃色葡萄球菌的生長速度亦較慢，尤其在女性身上更顯著。

研究員曼傑奇（Summer Mengelkoch）指，需要有更多研究佐證，而目前結論顯示，面部吸引力的確與免疫系統的好壞是有關聯的。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩