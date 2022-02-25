【美國加息】聯儲局今年加息很可能是「短程衝刺」

▲ 聯儲局今年加息很可能是「短程衝刺」

當前，市場對於美國加息多少次意見紛紜，而最激進緊縮的預期認為3月議息會議加息50基點，2022年全年加息6-7次。由於多數聯儲局票委並未頻繁表態，而聖路易士的聯儲主席布拉德則頻繁釋放鷹派信號，發表需要在7月1日前加息100基點的激進觀點，導致市場預期受個別票委立場的影響較大，使當前市場加息預期較為激進，以偏概全了其他票委的立場。究竟，聯儲局今年加息步伐是 “快跑”還是“慢跑 ”型？ 我們認為在當前時點，需要分析全體票委的貨幣政策立場來探索聯儲局更加真實的意圖。

市場隱含聯儲局累計加息次數

無論今年聯儲局票委以往是鷹派還是鴿派，在當前這個 CPI 增速刷新 40年新高，聯儲局所有官員集體鷹派已是大勢所趨。這從被認為本屆票委中最為鴿派的聯儲局副主席布雷納德的提名聽證會發言中可見一斑，同時， 新提名的總體偏鴿的副主席拉斯金和兩位理事庫克 、 傑弗遜也在提名聽證會上統一表態要抗擊通脹。而這恰恰也是當前聯儲局治理通脹的手段之一，即通過聯儲局官員鷹派的講話對市場進行前瞻性指引，控制通脹預期。

截至目前美聯儲2022年票委情况

從以上對今年所有聯邦公開市場委員會 （FOMC） 潛在票委的分析來看， 儘管當前聯儲局官員一致偏鷹，但是從各票委的長期政策立場看，鷹派和鴿派陣營大致均衡 ，尤其是拜登為推進聯儲局高層多元化而新引入的庫克、傑弗遜以及新當選的波士頓聯儲主席柯林斯，他們作為 FOMC 的新鮮血液可能促使聯儲局貨幣政策增加對就業市場，尤其是少數族裔的就業和收入公平等問題的關注。一旦後續通脹有所回落，我們預計布雷納德、威廉姆斯、拉斯金、庫克、傑弗遜、柯林斯等人或將重回鴿派，聯儲局今年加息很可能是 “短程衝刺 ”而非“加息長跑” 。

美國 1 月 CPI 數據發佈後， 面對超出預期 、仍具上行壓力的高通脹，市場預期聯儲局 3 月加息 50 基點的概率達到近 90 %。 隨後， 2 月 17 日 凌晨美聯儲公佈 1 月議息會議紀要， 紀要未給出更多鷹派資訊 ，也未針對 3 月加息 50 基點給出指引，紀要未達到市場預期的鷹派程度，市場對於 3 月加息50基點的預期進一步下跌。站在當前時點，在沒有進一步數據支持的情況下，我們認為 3月加息 50基點的概率不高 。

本輪加息週期與以往週期一個重要的區別是美聯儲在一定程度上“滯後曲線”，即以往加息週期是在經濟加速上行期，而這次預計是在經濟增速跨過高點後才啟動加息。因此，如果全年連續加息疊加美國經濟週期向下，可能對美國經濟造成巨大壓力。因此，我們認為在當前通脹高企的時點，聯儲局或選擇連續快速加息遏制通脹，但通脹有所回落後，加息節奏將明顯放緩，相對市場全年加息7次的激進預期而言，我們更傾向於全年加息3-4次，加息或主要集中在上半年。當前適宜的做法是順應市場預期，而非較市場預期太超前。我們維持此前觀點，建議仍以防禦為上，等待3月多項CPI數據和歐美央行貨幣政策細節落地。

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