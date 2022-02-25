  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：震盪餘波（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:34 2022/02/25

分享：

美股上日低開高走，港股今早承接升勢高開6點，其後倒跌逾百點，恒指半日跌32點，報22868點，最終收市跌134點，收報22767點。藥明生物升5.8%，阿里健康升5.1%，阿里巴巴升1.4%，龍湖 （00960） 跌3.2%，滙豐跌3.1%，渣打跌3.5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
01：05 - 大市市況速覽    市場慢慢消化俄烏開戰
02：35 - 歐、美、英制裁俄羅斯   滙豐 （00005） 等金融股下挫累市
03：05 - 恒指或下試22000點    視乎外圍情況
04：03 - 納指行浪低於浪格局
04：31 - 滙豐 （00005） 跌逾2%   未買可考慮買入
05：55 - 油股見調整壓力    主要受累內地限煤價、煤炭相關股急挫
06：59 - 內地限煤價壓力未算大    低撈油股、煤炭股留意止蝕
09：18 - 國際油價調整壓力小    供應鏈壓力令俄羅斯不敢全面入侵
10：45 - 市場憂油價受監管   低吼油股宜小注
11：23 - 中海油 （00883） 失前低位要沽
12：51 - 港股未需太悲觀    3月將到要留意加息
14：32 - 阿里巴巴 （09988） 業績市場「收貨」   雲端增長業務放緩
15：45 - 阿里巴巴 （09988） 股價績後有升幅    港股業績期「過第一關」
16：10 - 港股如穿底或見22000點    視乎A股、美股可否回穩
17：43 - 潛力股推介：華潤電力 （00836）
19：50 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 平均買入價53.7元    現水平可買入
21：14 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 前景點睇？宅概念仲有冇得炒？
23：52 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 指數股現價入安全嗎？ 
25：27 - 觀眾問股：鞍鋼 （00347） 現價可買入？
27：47 - 觀眾問股：百度 （09888） 155元有貨    下周公布業績怎部署？
31：44 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→
https：//video.hket.com/video/3188698

------

恒指全日跌134點，收報22767點，大市總成交1,427億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如昨日預期，俄烏戰事獲市場迅速消化，俄羅斯已全面控制局勢，美股昨晚先大跌後倒升，特別是納指，上演「大奇跡日」。

憂慮金融制裁，國際金融股滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 受壓，拖累港股。後市還看外圍是否真的能夠重拾升市，皆因昨晚低位反彈力非常強勁，但也不能排除屬虛火。

國際油價續企高位，但石油股受壓，可從煤炭股尋啟示。發改委指導煤價處於合理區間，市場解讀負面，板塊受壓，惟低位亦獲買盤承接。雖然油價未虞回落，惟持有石油股的話，宜嚴守止蝕。

昨晚放榜的阿里巴巴 （09988） ，業績好壞參半，股價表現平穩。科技股業績第一關可算平穩渡過。

電力股反彈，主因煤價成本有望受控，並獲大行唱好。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、香港科技探索、盈富、鞍鋼、百度︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

金屬資源股揀金定鋁？ 中國鋁業（02600）較落後可追
今日
金屬資源股揀金定鋁？ 中國鋁業（02600）較落後可追
Tesla創辦人馬克斯受查？欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？
今日
Tesla創辦人馬克斯受查？欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？
俄烏危機僅短綫震盪市場？速睇美股局勢分析
今日
俄烏危機僅短綫震盪市場？速睇美股局勢分析
油價破百美元之後又如何 中海油883是時候部署減磅嗎？
今日
油價破百美元之後又如何 中海油883是時候部署減磅嗎？
商湯（00020）被擺烏龍基金速撤離 有貨散戶怎辦好？黃偉豪教你睇短期支持位！
今日
商湯（00020）被擺烏龍基金速撤離 有貨散戶怎辦好？黃偉豪教你睇短期支持位！

你可能感興趣

金屬資源股揀金定鋁？ 中國鋁業（02600）較落後可追
今日 15:44
金屬資源股揀金定鋁？ 中國鋁業（02600）較落後可追
Tesla創辦人馬克斯受查？欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？
今日 16:03
Tesla創辦人馬克斯受查？欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？
俄烏危機僅短綫震盪市場？速睇美股局勢分析
今日 17:24
俄烏危機僅短綫震盪市場？速睇美股局勢分析

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：避險vs加息（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/24
【ET講股通】梁耀康：避險vs加息（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：雷聲大 雨點小（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/23
【ET講股通】孫運喜：雷聲大 雨點小（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：打到來？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/22
【ET講股通】孫運喜：打到來？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：考驗支持（附time code）
2022/02/21
【ET講股通】梁耀康：考驗支持（附time code）
【ET講股通】梁耀康：追捧資源股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/18
【ET講股通】梁耀康：追捧資源股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
制裁 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 買入價 穿底 概念 電力 基金 止蝕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭危機】拜登：歐洲不願犧牲自己經濟　對俄新制裁未涉Swift及能源
【烏克蘭危機】拜登：歐洲不願犧牲自己經濟　對俄新制裁未涉Swift及能源
【檢測試劑】實惠3月起推Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元
【檢測試劑】實惠3月起推Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美團ADR高港3%　夜期跌135點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美團ADR高港3%　夜期跌135點（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
【美股期貨】俄羅斯進逼基輔　道指期貨跌幅擴大至300點　納指期貨回吐1.3%（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯進逼基輔　道指期貨跌幅擴大至300點　納指期貨回吐1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款