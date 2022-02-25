【ET講股通】梁耀康：震盪餘波（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美股上日低開高走，港股今早承接升勢高開6點，其後倒跌逾百點，恒指半日跌32點，報22868點，最終收市跌134點，收報22767點。藥明生物升5.8%，阿里健康升5.1%，阿里巴巴升1.4%，龍湖 （00960） 跌3.2%，滙豐跌3.1%，渣打跌3.5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

01：05 - 大市市況速覽 市場慢慢消化俄烏開戰

02：35 - 歐、美、英制裁俄羅斯 滙豐 （00005） 等金融股下挫累市

03：05 - 恒指或下試22000點 視乎外圍情況

04：03 - 納指行浪低於浪格局

04：31 - 滙豐 （00005） 跌逾2% 未買可考慮買入

05：55 - 油股見調整壓力 主要受累內地限煤價、煤炭相關股急挫

06：59 - 內地限煤價壓力未算大 低撈油股、煤炭股留意止蝕

09：18 - 國際油價調整壓力小 供應鏈壓力令俄羅斯不敢全面入侵

10：45 - 市場憂油價受監管 低吼油股宜小注

11：23 - 中海油 （00883） 失前低位要沽

12：51 - 港股未需太悲觀 3月將到要留意加息

14：32 - 阿里巴巴 （09988） 業績市場「收貨」 雲端增長業務放緩

15：45 - 阿里巴巴 （09988） 股價績後有升幅 港股業績期「過第一關」

16：10 - 港股如穿底或見22000點 視乎A股、美股可否回穩

17：43 - 潛力股推介：華潤電力 （00836）

19：50 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 平均買入價53.7元 現水平可買入

21：14 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 前景點睇？宅概念仲有冇得炒？

23：52 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 指數股現價入安全嗎？

25：27 - 觀眾問股：鞍鋼 （00347） 現價可買入？

27：47 - 觀眾問股：百度 （09888） 155元有貨 下周公布業績怎部署？

31：44 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→

https：//video.hket.com/video/3188698

------

恒指全日跌134點，收報22767點，大市總成交1,427億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如昨日預期，俄烏戰事獲市場迅速消化，俄羅斯已全面控制局勢，美股昨晚先大跌後倒升，特別是納指，上演「大奇跡日」。

憂慮金融制裁，國際金融股滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 受壓，拖累港股。後市還看外圍是否真的能夠重拾升市，皆因昨晚低位反彈力非常強勁，但也不能排除屬虛火。

國際油價續企高位，但石油股受壓，可從煤炭股尋啟示。發改委指導煤價處於合理區間，市場解讀負面，板塊受壓，惟低位亦獲買盤承接。雖然油價未虞回落，惟持有石油股的話，宜嚴守止蝕。

昨晚放榜的阿里巴巴 （09988） ，業績好壞參半，股價表現平穩。科技股業績第一關可算平穩渡過。

電力股反彈，主因煤價成本有望受控，並獲大行唱好。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、香港科技探索、盈富、鞍鋼、百度︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。