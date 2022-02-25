  • 18°C
香港時間 : 2022225日 (五) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL按周跌0.71%報181.76點　創44周新低　中原︰疫情下料跌勢持續　或重返去年3月水平

股樓投資 16:07 2022/02/25

分享：

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報181.76點，創44周新低，按周跌0.71%。此外，其他指數亦錄跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數齊跌3周，是2021年10月（即17周）以來首見。CCL累跌2.24%，最新數字跌穿182點，樓價跌勢明顯加快，本周指數是反映新春長假當周的市況。黃良昇預期，因新春後疫情嚴峻，相信短期內CCL下試180點，將重返2021年3月時的水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.94點，創45周新低，按周跌0.92%，跌幅13周以來最大。CCL（中小型單位）報181.19點，創44周新低，按周跌0.81%，跌幅8周以來最大。近3周CCL Mass及CCL（中小型單位）跌幅穩步擴大。CCL（大型單位）報184.68點，創10周新低，按周跌0.21%。

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

四區樓價方面，港島CCL_Mass報181.60點，創45周新低，按周跌2.49%，跌幅6周以來最大，連跌3周共3.43%。新界東CCL_Mass報195.07點，創43周新低，按周跌1.62%，跌幅19周以來最大，連跌2周共1.91%。九龍CCL_Mass報179.53點，按周沒有升跌。新界西CCL_Mass報169.65點，按周微升0.01%，上周指數創44周新低。

近3周計，港島CCL_Mass跌幅為八大指數之中最多，累跌3.43%。新界西CCL_Mass累跌2.45%，九龍CCL_Mass累跌2.12%，新界東CCL_Mass累跌1.55%。

【多圖】新財案後直衝藍籌屋苑 兩房單位裝修新淨可即住 仲借到九成按揭【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層
2022/02/24
【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層
【二手樓價】即時受惠！太古城三房套減價至1,180萬沽　可做足八成按揭
2022/02/24
【二手樓價】即時受惠！太古城三房套減價至1,180萬沽　可做足八成按揭
【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要
今日
【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要
【多圖】新財案後直衝藍籌屋苑　兩房單位裝修新淨可即住　仲借到九成按揭
今日
【多圖】新財案後直衝藍籌屋苑　兩房單位裝修新淨可即住　仲借到九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
今日
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭

你可能感興趣

【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層
16:34 2022/02/24
【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層
【二手樓價】即時受惠！太古城三房套減價至1,180萬沽　可做足八成按揭
17:38 2022/02/24
【二手樓價】即時受惠！太古城三房套減價至1,180萬沽　可做足八成按揭
【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要
今日 15:00
【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要
私人屋苑 二手市場 樓價 CCL 中原地產

上一篇文章

【電動車】Elon Musk與其弟賣Tesla股份 遭SEC調查

下一篇文章

【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？
【香港富豪榜】李嘉誠以360億美元蟬聯福布斯香港首富　邊個唔見咗一半家產？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款