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【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭

股樓投資 15:58 2022/02/25

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政府放寬按保計劃的樓價上限後，二手市場交投增多，有換樓客加快入市。富堡城物業董事廖志財說，《財政預算案》公布後，有換樓客即日「細屋搬大屋」，沽出自住的兩房單位，並買入同屋苑的三房單位，樓價僅貴121萬元，但居住面積大了206平方呎。

廖志財透露，該換樓客先沽帝堡城2座高層D室，實用面積547平方呎，兩房間隔，套現825萬元，其後即日以946萬元買入同屋苑同座數的低層F室，單位實用面積753平方呎，三房間隔，實用呎價約12,563元。從代理提供的相片可見，單位僅設簡約裝修。

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【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

受惠新按保措施，上述換樓客料可借盡九成按揭，以單位成交價946萬元計，料首期為94.6萬元。但據了解，該換樓客賣樓後帳面賺約230萬元，估計未必需要用高成數按揭換樓。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 帝堡城 財政預算案

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CCL按周跌0.71%報181.76點　創44周新低　中原︰疫情下料跌勢持續　或重返去年3月水平

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【多圖】新財案後直衝藍籌屋苑　兩房單位裝修新淨可即住　仲借到九成按揭
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