【機迷熱話】任天堂加入收購戰　宣布收購開發夥伴

▲ 任天堂近日亦宣布收購已合作40年的開發夥伴株式會社SRD （Systems Research and Development），成為任天堂的全資子公司。（官方圖片）

繼微軟（Microsoft）上月以687億美元（約5,353億港元）收購電子遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）後，任天堂近日亦宣布收購已合作40年的開發夥伴株式會社SRD （Systems Research and Development），成為任天堂的全資子公司。

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根據任天堂官方聲明，指收購對象株式會社SRD與任天堂合作大約40年期間，協助了任天堂開發多款遊戲，包括Switch《集合啦！動物森友會》和《薩爾達傳說：曠野之息》等。在收購完成後將有助株式會社SRD經營、以及確保任天堂的軟件開發資源的可用性和提高開發效率，預計收購將於4月1日完成，但具體金額未透露。

事實上，早前任天堂CEO古川俊太郎曾公開回應微軟及Sony的收購行動，表示公司只會在必要時，以及收購對象必須要有「任天堂 DNA」的情況下才考慮收購。而對上一次收購對象是去年曾協同合作《路易吉洋樓》系列的加拿大Next Level Games Inc遊戲開發商。

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責任編輯：黃顯晴

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