Tesla創辦人馬克斯受查？欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？

美國證券交易委員會 (SEC) 繼續調查Tesla(TSLA.US)創辦人馬斯克和他的弟弟最近出售Tesla股票的交易是否違反了內幕交易規則。馬斯克近日透過電郵表示,他很高興看到美國司法部正調查賣空者,亦抨擊這應該是美國證券交易委員會(SEC)的責任。受事件影響,Tesla最近持續向下,星期三跌更跌近 7% 。

中薇證券研究部董事黃偉豪(Ravi)認為美股短期波動機會仍然較大,亦會影響到Tesla走勢。如果投資者想買入,最好訂好止賺價。

足本分析重溫今早《ET開市直擊》(10:04-13:09),黃偉豪為你評市論股

Time code

00:37 - 港股今日焦點速覽

02:21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03:13 - 亞太股市早段市況速報

04:21 - 美股先升後跌 市場已消化俄烏局勢?

07:02 - 俄烏實力懸殊 開打機會微

07:58 - 預計美國聯儲局加息不受俄烏局勢影響 3月首次加息力度大

10:11 - 觀眾問股:Tesla(TSLA.US)702美元買入可繼續坐?

13:17 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14:31 - 恒指下行水平仍多? 俄烏實際對港股影響有不大?

16:14 - 短綫留意23500點可否守住? 22700點是關鍵位

16:54 - 港股可開始考慮撈貨

17:19 - 觀眾問股:第三次世界大戰機會有幾大?

18:47 - 阿里巴巴 (09988) 業績解讀 對短期股價影響多大?

21:31 - 留意阿里巴巴 (09988) 活躍用戶已飽和 有機會估值減

23:02 - 阿里巴巴 (09988) 現水平估值合理 或下試至100元有支持

23:49 - 港股開市初段市況速報

23:58 - 觀眾問股:阿里巴巴 (09988) 可短炒?

25:07 - 阿里巴巴 (09988) 現反覆下行格局 炒短綫轉身要夠快

26:01 - Mirror概念股業績解讀 Mirror效應下香港電訊 (06823) vs 電訊盈科 (00008) 揀邊隻?

30:13 - 觀眾問股:港交所 (00883) 431元買入甚麼價位有支持?會試320元?

32:36 - 港股開市初段市況速報

34:17 - ET個股推介:招金 (01818)

37:38 - 觀眾問股:山東黃金 (01787) 再大升機會難?15元買入點睇?

39:55 - 觀眾問股:中海油 (00883) 有機會加注?

41:58 - 觀眾問股:商湯 (00020) 短期企穩?7元買入怎部署?

44:56 - 觀眾問股:金蝶 (00268) 未有貨可留意?

46:38 - 觀眾問股:滙豐 (00005) 短炒穿55元要走嗎?未有貨中長綫策略如何?

48:41 - 觀眾問股:公用股可追捧?

51:08 - 觀眾問股:Airbnb(ABNB.US)今年前景點睇?現價值得吸納嗎?

52:34 - 觀眾問股:資源股點揀?紫金礦業 (02899) vs 江西銅 (00358) vs 中國鋁業 (02600)

54:17 - 觀眾問股:中石化冠德 (00934) 是受惠股?俄烏開戰天然氣供應緊張

55:07 - 中國燃氣 (00384) 走勢分析 天然氣板塊不值搏?

55:55 - 觀眾問股:每日必睇的資訊是什麼?如何篩選一些你認為優質的股票再跟進?

57:30 - 港股開市初段市況速報

57:50 - 財經日誌提提你+新股速報