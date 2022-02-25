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Tesla創辦人馬克斯受查 欲吼Tesla股價捱沽現價是否吸納時機？

股市 16:03 2022/02/25

分享：

Tesla（TSLA.US）上日急升近半成，重上800美元，盤前股價反覆守800美元關。美國證券交易委員會 （SEC） 繼續調查Tesla創辦人馬斯克和他的弟弟，最近出售Tesla股票的交易是否違反了內幕交易規則。馬斯克近日透過電郵表示，他很高興看到美國司法部正調查賣空者，亦抨擊這應該是美國證券交易委員會（SEC）的責任。受事件影響，Tesla最近股價持續向下，星期三更一度跌近 7% 。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為，美股短期波動機會仍然較大，亦會影響到Tesla走勢。如果投資者想買入，最好訂好止賺價。

足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（10：04-13：09），黃偉豪為你評市論股

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02：21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：13 - 亞太股市早段市況速報
04：21 - 美股先升後跌   市場已消化俄烏局勢？
07：02 - 俄烏實力懸殊   開打機會微
07：58 - 預計美國聯儲局加息不受俄烏局勢影響    3月首次加息力度大
10：11 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）702美元買入可繼續坐？
13：17 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：31 - 恒指下行水平仍多？  俄烏實際對港股影響有不大？
16：14 - 短綫留意23500點可否守住？   22700點是關鍵位
16：54 - 港股可開始考慮撈貨
17：19 - 觀眾問股：第三次世界大戰機會有幾大？
18：47 - 阿里巴巴 （09988） 業績解讀    對短期股價影響多大？
21：31 - 留意阿里巴巴 （09988） 活躍用戶已飽和    有機會估值減
23：02 - 阿里巴巴 （09988） 現水平估值合理    或下試至100元有支持  
23：49 - 港股開市初段市況速報
23：58 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可短炒？
25：07 - 阿里巴巴 （09988） 現反覆下行格局    炒短綫轉身要夠快
26：01 - Mirror概念股業績解讀    Mirror效應下香港電訊 （06823） vs 電訊盈科 （00008） 揀邊隻？
30：13 - 觀眾問股：港交所 （00388） 431元買入甚麼價位有支持？會試320元？
32：36 - 港股開市初段市況速報  
34：17 - ET個股推介：招金 （01818）
37：38 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 再大升機會難？15元買入點睇？
39：55 - 觀眾問股：中海油 （00883） 有機會加注？
41：58 - 觀眾問股：商湯 （00020） 短期企穩？7元買入怎部署？
44：56 - 觀眾問股：金蝶 （00268） 未有貨可留意？
46：38 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 短炒穿55元要走嗎？未有貨中長綫策略如何？
48：41 - 觀眾問股：公用股可追捧？
51：08 - 觀眾問股：Airbnb（ABNB.US）今年前景點睇？現價值得吸納嗎？
52：34 - 觀眾問股：資源股點揀？紫金礦業 （02899） vs 江西銅 （00358） vs 中國鋁業 （02600）
54：17 - 觀眾問股：中石化冠德 （00934） 是受惠股？俄烏開戰天然氣供應緊張
55：07 - 中國燃氣 （00384） 走勢分析   天然氣板塊不值搏？
55：55 - 觀眾問股：每日必睇的資訊是什麼？如何篩選一些你認為優質的股票再跟進？
57：30 - 港股開市初段市況速報
57：50 - 財經日誌提提你+新股速報

欄名 : 3分鐘睇股

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