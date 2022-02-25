【多圖】新財案後直衝藍籌屋苑　兩房單位裝修新淨可即住　仲借到九成按揭

新財政預算案降低按揭保險門檻，市場上不少伺機而動的買家紛紛出動入市。中原地產劉子峻透露，有買家於財政預算案公布後，立即於市場上物色高成數按揭單位，市場最新錄康怡花園N座低層3室成交，實用面積466平方呎，屬兩房間隔，望園林樹景。業主以833.8萬元將單位易手，折合平均實用呎價17,893元。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

劉子峻指，買家屬於用家，鍾情單位附有雅緻裝修，眼見單位價錢相宜，即拍板入市。由代理提供的單位相可見，內櫳新淨，裝修、家具齊全，料買家可省下一筆裝修費用。據悉，原業主於2015年以620萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利213.8萬元，單位升值34%。

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機