【銀行股】 歐央行「鷹派」官員料俄烏戰爭拖慢加息步伐 匯豐渣打急挫

歐美制裁俄羅斯金融業，加上市場關注美國加息步伐或受俄烏局勢影響，銀行股走勢明顯轉弱。匯豐控股（00005）兩連跌，今日（25日）最多跌5.3%，低見53.2元，暫報54.55元，續挫2.9%。渣打集團（02888）今日最多跌4.9%，低見54.5元，暫報55.3元，續挫3.5%。

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值得留意的是，歐央行有「鷹派」官員認為，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致歐央行放緩實施撤銷量化寬鬆措施，歐洲加息與縮表步伐大降，也是銀行股下跌原因之一。歐洲央行管理委員會成員兼奧地利央行行長赫爾茨曼（Robert Holzmann）向來被視為歐央行「鷹派」人物，他接受外電訪問指，歐央行必然會邁向利率正常化，但步伐可能因為俄烏戰爭而放緩，原因是經濟前景不明朗，歐央行考慮加息時，需要顧及經濟承受能力，但不會停止縮減量寬行動。

赫爾茨曼認為，歐央行應該在夏季決定首次加息時間，並且於今年底前實施加息。

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記者：郭秀慧