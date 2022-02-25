【電動車】Elon Musk與其弟賣Tesla股份 遭SEC調查

據《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）正在調查電動車生產商Tesla（TSLA）行政總裁Elon Musk及其弟Kimbal Musk最近出售該公司的股份是否涉及內幕交易。

SEC的調查於去年開始，在Elon Musk於Twitter舉行投票，問網民他是否應該出售其Tesla持股的10%。在前一天， Kimbal Musk出售了價值1.08億美元的Tesla股票。Elon Musk發布的民意調查後，該公司的股價連日下跌。在發布推文的後幾天，Elon Musk開始出售價值數十億美元的股票，以支付稅款。

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據律師稱，監管機構需要找出，Elon Musk是否在他的弟弟出售股票前將告知他即將會發布的Twitter內容，或是 Kimbal Musk從其他途徑得知此事 。

Kimbal Musk是Tesla董事會成員。是次操作可能違反禁止員工和董事會成員利用重大非公開信息進行交易的規則。上市公司的員工和董事在知道未披露的重大信息時通常不能買賣股票。

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責任編輯：黃苑筠