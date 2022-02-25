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【異動股】百度曾升近4%　據報比亞迪選其為智能駕駛供應商

股樓投資 15:25 2022/02/25

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據內媒報道，比亞迪(01211) 將選擇百度(09888) 為其智能駕駛供應商。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

百度向比亞迪提供行泊一體的ANP智能駕駛產品，與人機共駕地圖，百度智能駕駛團隊已經提前進場，配合比亞迪開發，不久將實現合作汽車型號量產。

同一時間，亦傳出百度正在進行第二輪裁員，1月以來對百度AIG(ACG、TPG、INF)、MEG等多條業務線正在進行人員精簡，涉及百度多個部門，部分員工在脈脈上反映減員比例在10%至15%，涉及基層至高層員工。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

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同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

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