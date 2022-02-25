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【績優股】 網易上季多賺4.8倍勝預期 派季息0.081美元 股價曾彈近4%

股樓投資 15:04 2022/02/25

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網易（09999）上季多賺4.8倍，勝市場預期，推動股價曾高見150.1元，最多升3.9%，最新報147.2元，升1.9%，成交額9.8億元。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

網易公布，截至去年底止，第四季純利為57億元（人民幣，下同），按年升4.8倍，按季升近79%。收入為243.7億元，按年升逾23%，按季升近10%，每股盈利1.74元。董事會批准2021年第四季度股息，為每股0.081美元。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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收入按業務劃分，期內在綫遊戲服務淨收入174億元，較2020年第四季度增長29.8%，勝市場預期，而來自於手遊的淨收入佔在綫遊戲服務淨收入68.3%。有道收入為13億元，升20.5%；雲音樂收入為19億元，增長23.9%。創新業務及其他淨收入為38億元，增長0.6%。

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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記者：郭秀慧

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網易－S（09999） 網易（美：NTES） 港股 純利 每股盈利

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