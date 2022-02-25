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【YouTube】YouTube AI算法存盲點　自動字幕錯誤翻譯「不正當語言」或影響兒童

科技 15:00 2022/02/25

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約1%影片中，字幕經常出現16個「高度不恰當」（Highly inappropriate）翻譯的詞匯，包括將「corn」（粟米）翻譯成「porn」（色情）、「beach」（沙灘）翻譯成「bitch」（婊子），以及「buster」（夥計）翻譯成「bastard」（混蛋）等。（法新社）

YouTube的自動生成字幕功能，在用戶觀看影片時帶來不少方便。但一項針對YouTube兒童影片字幕算法的研究顯示，這些字幕有時會翻譯出「不正當語言」（Explicit language），或會對兒童造成不健康的語言發展。

羅切斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）助理教授Ashique KhudaBukhsh負責這項研究，並對24個排名前列的Youtube兒童頻道、共7,000多個影片進行抽樣調查，發現40%影片在其自動字幕，顯示了1,300個「不當」詞匯。

【YouTube】 YouTube新增TikTok風格圓環圖標　顯示頻道何時直播

而且在約1%影片中，字幕經常出現16個「高度不恰當」（Highly inappropriate）翻譯的詞匯，包括將「corn」（粟米）翻譯成「porn」（色情）、「beach」（沙灘）翻譯成「bitch」（婊子），以及「buster」（夥計）翻譯成「bastard」（混蛋）等。

AI算法訓練數據    主要來自成人說話

KhudaBukhsh表示：「雖然將語音轉化為文字可帶來不少好處，但YouTube的AI算法系統存在盲點，需要檢查和處理。」他表示，機械學習算法通過處理大量的訓練數據來學習，將語音檔案進行匹配的文字記錄。不過，YouTube的算法有時或會加入粗俗詞彙，原因是它的訓練數據主要來自成年人，較少是來自兒童。

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能

YouTube發言人 Jessica Gibby 表示：「我們正在不斷努力改善自動字幕，減少錯誤發生。」並建議13歲以下的兒童使用YouTube Kids，因為自動字幕在YouTube Kids是不可使用的。

但事實上，許多家庭都會讓家中兒童使用標準版YouTube。根據皮尤研究中心（Pew Research Center ）在2020年的報告資料，有80% 11歲或以下兒童的父母表示，他們的孩子會觀看YouTube內容，而超過50%兒童更是會每天觀看。

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責任編輯：陳卓賢

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