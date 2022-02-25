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【烏克蘭戰爭】俄軍未達首日目標 烏官員料今攻基輔

環球政治 15:10 2022/02/25

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俄羅斯周四迅速調動軍隊入侵烏克蘭，讓各國感到震驚。英國國防部表示，俄軍首日的軍事目標非常大機會未有達成，烏克蘭軍隊頑強抵抗，成功阻慢俄軍前往切爾尼戈夫的步伐。但有烏克蘭官員認為，俄羅斯周五（25日）便對首都基輔進攻。

【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】嘆孤軍作戰 澤連斯基強調將留守 【下一頁】

英國國防部周四（24日）發表聲明，指出俄軍「非常不可能」（highly unlikely）達成首日預定的軍事目標，稱烏軍負隅頑抗，拖住俄軍揮兵切爾尼戈夫（Chernihiv），但警告附近地區可能爆發戰鬥。國防部亦指，烏軍全力抵抗俄國的全方面入侵。

烏克蘭國防部亦表示，派遣的空降部隊成功炸毀一座首都基輔以北約50公里，位於伊萬基夫（Ivankiv）的跨捷捷列夫河（Teteriv）大橋，阻止俄軍進一步迫近。

但烏克蘭內務部長幕僚Anton Herashchenko表示，烏軍已在基輔市郊與俄軍交戰，預料俄國坦克將在周五攻擊基輔，估計同日稍後時間會是烏克蘭在今次戰爭中最困難的時光。烏克蘭副防長亦估計，俄軍今日將抵達基輔附近區域。

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責任編輯：吳漢培

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