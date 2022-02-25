  • 19°C
香港時間 : 2022225日 (五) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要

股樓投資 15:00 2022/02/25

分享：

新一份《財政預算案》放寬按保計劃的樓價上限，1,200萬元以下單位可申請最高八成按揭，即刺激1,000至1,200萬元物業氣氛，其中將軍澳區近日連錄成交。

美聯物業劉卓豪說，將軍澳維景灣畔6座中高層H室，實用面積660平方呎，三房一套間隔，向西南，望開揚山景，原叫價1,130萬元，終減價45萬元，以1,085萬元易手，實用呎價約16,439元。從代理提供的相片可見，單位望開揚山景，而且裝修企理。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

資料顯示，原業主於2014年10月以800萬元購入上址，現帳面獲利約285萬元，物業期內升值36%。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 維景灣畔 將軍澳 美聯物業

上一篇文章

【績優股】 網易上季多賺4.8倍勝預期 派季息0.081美元 股價曾彈近4%

下一篇文章

【全城抗疫】古天樂加碼再捐5,000盒檢測包 受惠機構擴至14家學校及展能中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款