【有相睇】受惠財爺放寬按保　維景灣畔三房略減45萬　即有客要

新一份《財政預算案》放寬按保計劃的樓價上限，1,200萬元以下單位可申請最高八成按揭，即刺激1,000至1,200萬元物業氣氛，其中將軍澳區近日連錄成交。

美聯物業劉卓豪說，將軍澳維景灣畔6座中高層H室，實用面積660平方呎，三房一套間隔，向西南，望開揚山景，原叫價1,130萬元，終減價45萬元，以1,085萬元易手，實用呎價約16,439元。從代理提供的相片可見，單位望開揚山景，而且裝修企理。

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資料顯示，原業主於2014年10月以800萬元購入上址，現帳面獲利約285萬元，物業期內升值36%。

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