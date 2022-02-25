油價破百美元之後又如何 中海油883是時候部署減磅嗎？ 股市 15:30 2022/02/25 分享： 中海油 （00883） 今午跌逾2%。石油股受俄烏地緣政治影響，有機會直撲100美元大關。已升越150天綫的中海油，現價可否高位追貨？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指石油儲備有機會釋放，料中海油於高位波動性較大，無貨者不宜高追，有貨者若跌穿20天綫宜減磅保住利潤。詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *重溫《ET開市直擊》黃偉豪談股論市*【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股調整後反彈？話你知有咩美股可趁低吸納 2022/02/24 美股調整後反彈？話你知有咩美股可趁低吸納 俄羅斯開戰轟烏克蘭如箭在弦 美股做淡是時機？ETF大比拼：反向ETF vs 新能源ETF 2022/02/24 俄羅斯開戰轟烏克蘭如箭在弦 美股做淡是時機？ETF大比拼：反向ETF vs 新能源ETF 滙豐005一度跌近半成低見53.2元 短炒夠鐘散水、中長綫入場撈貨時機？ 今日 滙豐005一度跌近半成低見53.2元 短炒夠鐘散水、中長綫入場撈貨時機？ 恒指下行壓力大？黃偉豪：港股現時估值平、可考慮入場撈貨 今日 恒指下行壓力大？黃偉豪：港股現時估值平、可考慮入場撈貨 港交所（00388）公布業績欠驚喜 短期再下試320元？ 今日 港交所（00388）公布業績欠驚喜 短期再下試320元？ 你可能感興趣 美股調整後反彈？話你知有咩美股可趁低吸納 20:19 2022/02/24 美股調整後反彈？話你知有咩美股可趁低吸納 俄羅斯開戰轟烏克蘭如箭在弦 美股做淡是時機？ETF大比拼：反向ETF vs 新能源ETF 20:50 2022/02/24 俄羅斯開戰轟烏克蘭如箭在弦 美股做淡是時機？ETF大比拼：反向ETF vs 新能源ETF 滙豐005一度跌近半成低見53.2元 短炒夠鐘散水、中長綫入場撈貨時機？ 今日 12:12 滙豐005一度跌近半成低見53.2元 短炒夠鐘散水、中長綫入場撈貨時機？ 最新專欄文章 更多 商湯（00020）被擺烏龍基金速撤離 有貨散戶怎辦好？黃偉豪教你睇短期支持位！ 今日 商湯（00020）被擺烏龍基金速撤離 有貨散戶怎辦好？黃偉豪教你睇短期支持位！ Airbnb（ABNB.US）昨彈5% 現水平值得吸納嗎？ 今日 Airbnb（ABNB.US）昨彈5% 現水平值得吸納嗎？ 新手投資點入手 Ravi話你知 今日 新手投資點入手 Ravi話你知 阿里巴巴（09988）持續低殘 短線部署得唔得？ 今日 阿里巴巴（09988）持續低殘 短線部署得唔得？ 俄烏局勢金價長升長有？ 山東黃金（01787）短綫捕捉咩位買入？ 今日 俄烏局勢金價長升長有？ 山東黃金（01787）短綫捕捉咩位買入？ 中國石油股份（00857） 中海油田服務（02883） 中國海洋石油（00883） 石油 中國光大水務（01857） 中國石油（滬：601857） 港股 H股 政治 美元