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油價破百美元之後又如何 中海油883是時候部署減磅嗎？

股市 15:30 2022/02/25

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中海油 （00883） 今午跌逾2%。石油股受俄烏地緣政治影響，有機會直撲100美元大關。已升越150天綫的中海油，現價可否高位追貨？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指石油儲備有機會釋放，料中海油於高位波動性較大，無貨者不宜高追，有貨者若跌穿20天綫宜減磅保住利潤。詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*重溫《ET開市直擊》黃偉豪談股論市*【按此速睇－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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