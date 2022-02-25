【大行點睇】瑞信指阿里目前估值不高　將得到投資者重新關注　

瑞信發表研究報告指，阿里巴巴(09988) 第三財季收入按年增長10%，符合預期，非國際會計準則下EBITA則稍勝預期，主要由於新業務虧損較預期中少。

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瑞信指，投資者關注阿里增長前景持續疲軟，2022財年收入增幅可能觸及20%至23%指引的下限。管理層強調阿里巴巴被低估，透露正在考慮股票回購及分拆成熟業務以釋放價值。

該行相信，近期宏觀前景疲弱已獲消化，過去一年阿里盈利預測多次被下調，加上增長放緩及主動投資增加，如果未來幾個季度虧損收窄且盈利觸底，認為估值不高的阿里將得到投資者重新關注。



由於新業務虧損減少，瑞信將2022至2024財年盈利預測上調4%至5%，但因宏觀疲軟而下調收入預測，目標價由170元上調至173元，維持「跑贏大市」評級。

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