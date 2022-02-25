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【大行點睇】滙豐料短期內日均成交仍乏善可陳　削港交所目標價予持有評級

股樓投資 15:19 2022/02/25

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滙豐研究發表報告，指港交所(00388)  去年每股盈利略高於該行預期，收入略低於預期，但成本和投資優於預期，每日交投量和新股勢頭依然低迷，估值與美國10年期國債孳息率走向相反。該行將港交所目標價由485元下調至442元，評級「持有」。
 

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

滙豐研究認為，短期內，由於疫情、地緣政治和預期美國加息，導致市場風險偏好下降，港交所日均交投量的勢頭可能仍然乏善可陳，與去年下半年相比，A股市場成交動能也有所減弱，儘管新股發行計劃仍然強勁，但年初至今進度仍然緩慢，不過投資收入可能受益於利率上升。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

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【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 周兆邦

香港交易所（00388） 港股

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【大行點睇】瑞信指阿里目前估值不高　將得到投資者重新關注　

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