【大行點睇】滙豐料短期內日均成交仍乏善可陳　削港交所目標價予持有評級

滙豐研究發表報告，指港交所(00388) 去年每股盈利略高於該行預期，收入略低於預期，但成本和投資優於預期，每日交投量和新股勢頭依然低迷，估值與美國10年期國債孳息率走向相反。該行將港交所目標價由485元下調至442元，評級「持有」。



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滙豐研究認為，短期內，由於疫情、地緣政治和預期美國加息，導致市場風險偏好下降，港交所日均交投量的勢頭可能仍然乏善可陳，與去年下半年相比，A股市場成交動能也有所減弱，儘管新股發行計劃仍然強勁，但年初至今進度仍然緩慢，不過投資收入可能受益於利率上升。

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