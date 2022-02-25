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【全城抗疫】古天樂加碼再捐5,000盒檢測包 受惠機構擴至14家學校及展能中心

理財智慧 14:55 2022/02/25

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第五波疫情持續肆虐，全城搶購快速檢測包。藝人古天樂日前透過「古天樂慈善基金」，向有需要的慈善社福機構，捐出3,000套新冠病毒快速檢測套裝，古天樂慈善基金今日（25日）宣布加碼，將會再向本地14個單位捐出5,000套新冠病毒快速檢測套裝。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

受惠機構包括多間學校及展能中心，包括匡智會、 心光學校、心光恩望學校、香港心理衞生會臻和學校、慈恩學校、靈實恩光學校、靈實恩光成長中心、路德會啟聾學校、香港紅十字會雅麗珊郡主學校、關注精神聯盟、盲人輔導會、明愛樂毅展能中心、明愛樂然展能中心、明愛屯門綜合家庭服務中心、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑。

「古天樂慈善基金」表示，基金奉行優先照顧殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要的孩童及其家庭以及長者， 貫徹優先照顧老弱傷殘的宗旨。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

【港股通】中金預料多達24隻港股   或獲納入港股通【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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