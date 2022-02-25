▲ 【TSLA】美證交會據報調查馬斯克與弟售Tesla股份 是否涉內幕交易

外電引述消息指，美國證券交易委員會（SEC）正調查Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）和他的弟弟Kimbal Musk最近出售Tesla股票的交易是否違反了內幕交易規則。

報道指，美證交會自去年開始調查，當時馬斯克的弟弟Kimbal出售1.08億美元Tesla股票，一天後馬斯克隨即在自己的Twitter帳戶上發起公開投票，詢問網問他應否出售10%的Tesla持股。最終有350萬人投票，有近58%人贊成出售。

當時有美國傳媒指，馬斯克發起投票純屬煙幕，因他需面對逾150億美元（約1,170億港元）的天價稅單，故無論投票結果如何，他最終都會出售Tesla股票。

至於馬斯克回應遭美證交會調查的報導時稱，Kimbal Musk並沒有提前得知自己在Twitter上發起投票一事。

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