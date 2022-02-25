【全城抗疫】Lalamove一周為逾50社福機構免費運送2萬件防疫物資 逾150家中小企加入免費推廣優惠平台 想搵佢地幫手可以點做?

疫情嚴峻，各界全方位支持抗疫。全天候即時送貨平台Lalamove表示，一直密切關注本港疫情發展。有見社會各界均受第五波新冠疫情嚴重影響，Lalamove推出多項措施與社區齊心抗疫，包括豁免非牟利組織及社福機構的運輸費用、免費為中小企推廣獨家抗疫優惠、支援用戶留家抗疫需求，以及捐贈抗疫物資，以行動支援各界有需要的人士，一起抗擊第五波疫情。

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現時本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，社福服務日常服務或因社交距離措施受阻，對各種抗疫物資的運輸需求亦持續增長。Lalamove早前（2月18日）率先宣佈，為提供防疫物資，或支援基層家庭服務的非牟利組織及社福機構提供免費物流服務，讓物資能盡快運送至有需要的人士手上。

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措施推出至今剛好一星期，Lalamove已收到逾50個社福機構的物流服務需求。當中包括運送日常物資和食物予有需要長者，讓他們能減少外出；協助社工把課堂物資送遞給有特殊學習需要的學童，令他們在疫情期間仍能繼續學習，以及得到身心靈上的支援；運送防疫物資如快速檢測包、醫療物資、消毒儀和口罩等予安老院舍和基層家庭等。目前（截至2月24日）共把逾2萬件防疫物資直送至有需要人士手中。

Lalamove歡迎各非牟利組織及社福機構以WhatsApp 6309 3529聯絡，讓他們適時送上支援。

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Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥表示：「在艱難的疫情中，我們看到很多無名英雄仍然繼續默默耕耘，堅守崗位。Lalamove團隊亦希望盡一己所長，透過我們的物流配套及網絡，支援備受疫情衝擊的中小企及社福機構，紓緩他們對運輸服務的殷切需求，更希望能夠惠及基層市民，共渡難關。」

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疫情令中小企面臨更多挑戰和壓力，需要不同形式的支援應對轉變。Lalamove於2月14日推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，為超過150家中小企於Lalamove及其他宣傳平台上推廣獨家優惠，協助他們轉危為機。商戶涵蓋各式產品服務，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等。活動除了為中小企帶來生意，更能鼓勵廣大市民留家消費。Lalamove將繼續推廣商戶，並期望有更多中小企夥伴陸續加入，同行結伴面對疫情挑戰。

近日市民對新冠病毒檢測需求甚殷，為減輕基層負擔，Lalamove透過多個非牟利機構捐贈1萬多套快速檢測包。相關機構早前已陸續把檢測包適切分配予無家者、基層家庭和基層勞工。



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記者：陳詠妍