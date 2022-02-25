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【外資撤港】港拒「與病毒共存」觸外資撤港危機　去年駐港外資僅增0.27%

商業 14:21 2022/02/25

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近期有國際企業考慮減少在港人員，市場憂慮引發外資撤出危機。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，嚴謹的防疫措施、隔離安排維持逾兩年。近期有些國際企業亦考慮減少在港人員，把經營重心移往其他已開放的市場如新加坡等，市場憂慮引發外資撤出的危機。

【財政預算案】百分百擔保企業貸款加額存隱憂？　邱騰華：業界有強勁需求

商務及經濟發展局局長邱騰華透露，按去年數據顯示，內地及海外公司駐港的公司數目達9,049間。雖然數量較2020年多，但增幅輕微，僅約0.27%。

然而，他認為在疫情期間，各企業亦會不時按營運需要，調整人手分配。最重要是，外資企業仍認為香港是能賺錢的地方；而他指：「去年不少企業的盈利亦有理想水平，是豐收年。」

投資推廣署署長傅仲森亦指，該署一直亦有接觸現時駐港、有意來港的外資企業。按現時數據來看，首五大駐港外資企業是來自中國、日本、美國、英國，以及新加坡。他又認為，本港長遠的發展機遇，如大灣區、RCEP等，大於短期挑戰。

邱騰華又指，在第五波疫情爆發前，港府已準備一些豁免檢疫安排。登記名單上除了26,000間於內地設廠的港商外，亦有40至50間駐港區域總部，屬新登記。他認為此反映駐港企業，亦正在等待通關後，可到內地發展。

【商場租戶】領展計劃對旗下租戶增加支援　擬減租、分期交租

記者：葉泳珊

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