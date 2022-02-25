【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口　料再波及汽車製造業

▲ 有分析指俄羅斯及烏克蘭衝突或影響芯片製造原材料出口，勢將影響科技公司及汽車製造業。（法新社圖片）

俄羅斯、烏克蘭衝突全面爆發，有分析指兩國的出口將受到影響，令全球芯片供應更趨緊張，勢將影響科技公司及汽車製造業。

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俄羅斯及烏克蘭兩國皆為芯片製造原料包括氖氣（Neon）和鈀（Palladium）的重要出口國，位於美國加州專門研究關鍵供應鏈材料和組件的市場研究公司 Techcet 稱，美國用於芯片生產光刻工藝的氖氣供應幾乎全部來自烏克蘭和俄羅斯。

俄羅斯生產的氖氣是鋼鐵製造的副產品，以往會由烏克蘭的專業公司採購和淨化。2014年俄羅斯入侵烏克蘭克里米亞時，氖氣價格曾飆升600%。

而俄羅斯和南非是主要的鈀（Palladium）供應國，供應全球約 33% 需求。汽車行業需要鈀作為催化轉化器的關鍵金屬，處理排氣淨化。由於貴金屬價格大幅上漲，鈀金價格於週四已上漲逾 7%。



芯片漲價6至12個月見真章

研究公司 Techcet的 CEO Lita Shon-Roy向傳媒表示，衝突將影響汽車行業的的芯片來源。本來預計芯片供應緊張將逐漸緩解，但俄羅斯的入侵或改變情況，對已經緊張的全球供應鏈造成進一步破壞。由於芯片製造商多以長期合約採購，芯片漲價反映或相對延遲6個月至1年，惟汽車製造業肯定會感受到變化。

美國白宮在2月初已經向晶片供應商發出警示，要求分散供應鏈，以防俄羅斯通過阻止獲得關鍵材料來報復美國的出口限制。 大型芯片製造公司已經預期供應受阻，提早囤積原材料及分散採購。

芯片產能轉移復甦慢

汽車用芯片短缺源於2020年上旬全球爆發新冠病毒大流行後，汽車工廠先因為感染停工，減少汽車芯片定單，故芯片製造商把原有產能轉向消費電子類芯片，復工後因為芯片備存不足、產能無法迅速回升而影響汽車生產量。福特汽車21年就減少約125萬輛、 大眾汽車少約 115 萬輛，通用和豐田亦達到約 110 萬輛。

站在芯片製造商角度而言，消費電子類芯片使用的製程比較先進，利潤相對汽車用的舊製程芯片為高，同時汽車芯片品質穩定度要求比消費電子類芯片嚴格，令此類定單相對吃力不討好，皆影響到汽車芯片生產的復甦速度。