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【金融監管】中央巡視組完成25個金融單位巡視　指深交所監管不夠有力、中國太平回歸保險本源不夠堅決

股市 14:02 2022/02/25

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中央巡視組完成25個金融單位巡視，指深交所對上市公司監管不夠有力、中國太平回歸保險本源不夠堅決。

內媒報導，中共中央巡視組去年10月到12月對25個國有金融單位開展常規巡視後指，深交所對上市公司監管不夠有力，又指中國太平 （00966） 回歸保險本源不夠堅決。

經過兩個月左右的常規巡視後，中共中央巡視指出，深交所黨委服務實體經濟有差距，對上市公司監管不夠有力，防範化解風險不夠有力，深化改革和完善內部治理有差距；重點領域和關鍵崗位存在廉潔風險；落實新時代黨的組織路線有差距，領導班子自身建設有弱項；整改落實不夠到位，有的問題整改不徹底等。

中央巡視又指，中國太平黨委堅守初心使命和歷史傳承不夠到位，服務經濟社會發展有差距；回歸保險本源不夠堅決，服務國家重大戰略不夠到位，發展普惠金融、保障社會民生成效不明顯，防範化解重大風險不夠有力，黨的領導融入公司治理有不足；投資業務、承保業務、招標採購等重點領域和關鍵崗位存在廉潔風險；落實新時代黨的組織路線不夠有力，領導班子建設有短板；推進整改不夠紮實等。

中國太平最近兩周股價已累挫兩成，有報導指國壽 （02628） 執行董事、董事長王濱上月因涉嫌嚴重違紀違法而離任，並接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，而王濱被捕涉及任職太平集團及交通銀行時的行為，且與香港殼股及在港洗黑錢有關。 

中國太平股價周五向下，截至下午2時15分左右，挫1.3%，報9.52元。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

相關文章：

【金融業監管】中央巡視組進駐中證監、四大內銀股等25家金融單位（附名單）

A股 港股 金融 中國 中共中央政治局 中國太平（00966） 深圳證券交易所

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