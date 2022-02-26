【居家抗疫】運動App增AI助訓練　AR遊戲化對戰模式、線上學K-pop

本港第五波疫情來勢洶洶，受疫情最新發展及防疫措施影響，重啟健身室遙遙無期，惟運動量大減亦會影響身心健康。

隨着遙距科技應用增加，居家健身App、虛擬實境健身室、健身遊戲等大行其道，甚至開拓了元宇宙的智能健身範疇。

近年一眾運動App分別有針對本地上班族、中年人士和長者、女性專用，以及加入人工智能（AI）及擴增實境（AR）元素等，提供入門級訓練。仍想繼續在家運動的用戶，可參考以下內容！

如果想由淺入深的話，都可以先透過一些提供免費運動指導的應用程式入手，例如本地的「營運港健康HK FitNuts」，當中會提供基礎訓練如肌力、消脂、伸展訓練等，並設有演示相片、影片及聲音指導。

提供食物營養資料 計算卡路里

除了多項運動訓練指導影片，應用程式還可協助用戶記錄飲食及運動計劃，由香港運動醫學及科學學會、香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系及香港營養師協會的專家合作設計。當中提供500項食物營養資料，包括港式快餐菜式、點心、節日食品等，並且就輸入的體重及身高資料，計算所需卡路里。

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為了更有效追蹤用戶的運動姿勢，現時有不少應用程式引入AI，協助用戶改正。運作模式主要是透過手機鏡頭，記錄其運動姿勢並協助修正。以應用程式Freeletics為例，更設有付費AI健身教練服務，利用演算法分析用戶身體狀態、設定時限和擁有的器材，從而制定合適的訓練課程。

入門學跳舞、運動遊戲結合AR

AI主要用作協助追蹤及修正運動姿勢，至於引入AR的運動應用，則可以更生動有趣、遊戲化的形式，增加互動元素，吸引用戶做運動。

以應用程式Active Arcade為例，採用AI全身感應追蹤技術並結合AR，透過前鏡頭掃描用戶身形，方便對準畫面中的人物位置開始，並設有教學動畫。部分運動遊戲設有雙人對戰模式，可作為留家抗疫的親子活動，該應用程式目前分別在App Store及Google Play供免費下載使用。

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為方便中年人士和長者用戶在家中自行進行運動練習，亦有本地應用程式如「肌不可失大行動」針對強化肌肉骨骼系統，提供運動指引及示範影片；對於屬於入門級或不想花太多時間做運動的女士，則有應用程式如Workout for Women，提供多種7分鐘運動項目，提供腹肌及背部鍛練、減肥修身等訓練，更有影片同步指導。惟目前眾多女士運動應用程式一般僅設7天免費試用，需另外訂閱月費或年費方案。

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責任編輯：張寶燕

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