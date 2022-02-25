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【晶片短缺】半導體產業淡化烏克蘭危機 晶片缺貨情況不會惡化

環球政經 16:59 2022/02/25

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俄羅斯及烏克蘭局勢持續緊張，外界擔心會影響氖氣等半導體業材料的供應。半導體行業協會（SIA）對此指出，烏克蘭危機不會加劇晶片持續短缺的問題，亦不會擾亂全球半導體的供應鏈。此外，國際社會對俄羅斯新實施的制裁，亦不會對該行業產生重大影響。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

英特爾（美：INTC）的發言人告訴《彭博新聞社》，預計英特爾的供應鏈不會受到任何影響。烏克蘭是艾司摩爾（美：ASML）和美光（美：MU）等公司的氖氣供應商，雖然烏克蘭並非晶片廠唯一的氖氣供應來源，但供應中斷仍會導致一些問題。不過，半導體生產商通常會對生產材料有所儲備，並擁有不同來源的供應鏈，因此即使某個供應來源未能按時交貨，也不會影響他們的生產工序。此外，半導體晶圓代工公司格羅方德亦預計​​不會有直接風險。該公司在紐約、新加坡和德國特雷斯登設有晶圓廠，並為包括AMD（美：AMD）和英特爾在內的數十家客戶生產晶片。

半導體行業協會行政總裁John Neuffer表示，半導體行業擁有多元化的關鍵材料和氣體供應來源，因此他們認為烏克蘭危機導致的供應中斷風險不會立即出現。

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英美兩國在周四表示，將暫停和禁止對俄羅斯所有兩用物品出口許可證，這基本上禁止向俄羅斯出售各種由晶片到噴射引擎的高科技產品。雖然禁令細節尚未公布，但SIA指由於俄羅斯只入口少量晶片，因此是次出口管制不會對半導體行業產生重大影響。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的數據，俄羅斯佔全球晶片採購量不到0.1%。

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俄羅斯並未有大量生產諸如汽車、消費電子產品及個人電腦的高科技產品，因此俄羅斯本身並不需要大量入口晶片，但它仍然為其資訊及通訊科技（ICT）產業，購買了大量的兩用物品，當中包括用於銀行伺服器，以及包括用於雲端和基建公司的高效能運算加速器，甚至是用於監察民眾的硬件。根據國際數據公司IDC的數據，在全球ICT市場的4.47萬億美元市場中，俄羅斯約佔503億美元（約1.12%），雖然份額不大，但仍然是一筆不小的數目。

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責任編輯：嚴浩文

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