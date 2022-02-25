【BNO移民英國】9月放寬申請資格 逾10萬份已獲批

英國多位國會下議員去年提出修正案，開放讓1997年後出生的香港人領取英國國民海外護照（BNO），終遭政府否決。但英國移民政務次官福斯特發聲明，放寬讓1997年後出生的香港人可以獨立申辦BNO。計劃至今已批出逾10萬份申請。

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福斯特（Kelvin Foster）周四（24日）發聲明，指現行規定下部分1997年或以後出生的香港人無法申請BNO，因此放寬任何18歲以上或97年以後出生香港人，只有父母一方擁有BNO資格，即可獨立申請BNO。

但福斯特亦表明，申請人需要符合所有要求，包括擁有最少半年生活費及原為香港﹑英國或英屬地居民。申請人亦要支付相關費用，2年半申請為180英鎊（約1,887港元），5年則為250英鎊（約2,621港元），以及健康檢查費用。

申請人可以同時申請父母及18歲以下子女一同前往英國，5年後可以申請居留權，一年後才可再申請成為英國公民。福斯特預計9月起修改，10月時生效。

福斯特同時透露，BNO計劃開始後，截至2021年12月31日為止，已有10.39萬份申請獲批。

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責任編輯：吳漢培