【烏克蘭戰爭】俄軍離基輔僅32公里 美國料96小時內淪陷

烏克蘭面對俄羅斯海陸空三路入侵而節節敗退，首都基輔亦面臨重危機。據報現時俄軍坦克僅距32公里，導彈轟炸讓基輔上空火光一片。美國媒體引述美國政府消息人士報道， 美國料烏克蘭將在96小時內淪陷。美國預料烏克蘭首都基輔，將在本周末被俄羅斯軍隊包圍。

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基輔（Kyiv）周五（25日）凌晨受到俄羅斯轟炸，俄軍坦克現僅距基輔不足20英里（約32公里）。烏克蘭國防部表示，俄軍發射的1枚導彈擊中基輔1棟住宅大廈。烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko在社交媒體分享基輔現場影片，可見天空突然冒出火光一片。

美國媒體《Newsweek》周四（24日）引述3名美國政府消息人士報道，美國預料基輔將在96小時內被俄軍佔領。報道引述美國匿名官員指，俄軍重點是包圍烏克蘭軍隊逼降，預料烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將在1周內被捕。

烏克蘭基輔傳遭導彈轟炸 內政部指成功攔截政爆炸（第二版） 【下一頁】

報道亦引述匿名美國前高級情報官員指，當俄軍結束利用空軍及坦克進攻後，將會正式展開地面戰爭。佔領切爾諾貝爾核電站等戰略設施，可視為更全面展開面行動的初期階段，屆時基輔會在數日內淪陷。烏克蘭軍隊或能拖延較長事件，但不會維持很長時間。

報道引述烏克蘭政府消息人士指，烏克蘭政府認同美國96小時的評估，但強調不相信烏克蘭政府將會垮台。消息人士回應是否有信心打破俄羅斯包圍時指，烏克蘭軍隊表現較預期好，現時作相關評估仍為時過早。

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責任編輯：李俊儀