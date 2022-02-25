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【電動車】Meta報告揭　Facebook用戶談論電動車話題大增238%

科技 14:30 2022/02/25

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Meta表示：「相比起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）時常吹捧外型奇特的電動車，消費者似乎更關心操作電動車時的實際情況。」（法新社）

近年愈來愈多消費者對電動車（EV）產生興趣，Meta發布的電動車行業研究報告顯示，在疫情大流行期間，全球使用英語的Facebook用戶談論電動車話題的數量大增238%。然而，雖然數據顯示對電動車有興趣的人有上升趨勢，但調查亦提到，超過一半人並沒有購買電動車的打算。

【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利

為深入了解大眾對電動車購買意欲不高的情況，Meta邀請1萬人進行調查，發現約42%人現時是有考慮購買電動車，但實際的採用率卻遠低於這個數字。報告顯示，2021年電動車僅佔美國汽車銷售的4%，而在中國及歐洲，分別亦只有為9%和14%。

消費者關心維護成本及安全問題

報告指出，對潛在電動車買家轉化為實際購買行動的主要障礙，是有關電池壽命、行駛里程長度、充電基礎設施和成本等考慮因素，反映消費者對電動車維護成本和安全等「貼地」問題相當關心。

【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

Meta表示：「相比起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）時常吹捧外型奇特的電動車，消費者似乎更關心操作電動車時的實際情況。」該企補充，以上方面的核心訊息未有得到有效傳播，是造成大眾對電動車購買意欲不足的主因。

因此Meta建議電動車銷售商需更好地與客戶溝通，並在電動車維護、性能和支援充電需求等基礎設施發展方面，給予充足訊息，以及告訴他們購買電動車對生活帶來的實際好處。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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