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【石Sir午市閒談】用保歷加通道作追揸沽：保利協鑫、滙豐、鞍鋼、建行、中銀香港、中鋁

股市 13:49 2022/02/25

分享：

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）用保歴加通道看恒指：保利協鑫 （03800） 、滙豐 （00005） 、鞍鋼 （00347） 、建行 （00939） 、中銀香港 （02388） 、中鋁 （02600）

Time code：

00：00 – 恒指走勢分析

03：32 – 保利協鑫能源 （03800）

06：02 – 匯豐控股 （00005）         

08：52 – 鞍鋼股份 （00347）              

10：38 – 建設銀行 （00939）         

12：36 – 中銀香港 （02388）        

14：20 – 中國鋁業 （02600）        

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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保利協鑫能源（03800） 中國鋁業（02600） 鞍鋼股份（00347） 建設銀行（00939） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 港股

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