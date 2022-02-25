【石Sir午市閒談】用保歷加通道作追揸沽：保利協鑫、滙豐、鞍鋼、建行、中銀香港、中鋁

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）用保歴加通道看恒指：保利協鑫 （03800） 、滙豐 （00005） 、鞍鋼 （00347） 、建行 （00939） 、中銀香港 （02388） 、中鋁 （02600） 。

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00：00 – 恒指走勢分析

03：32 – 保利協鑫能源 （03800）

06：02 – 匯豐控股 （00005）

08：52 – 鞍鋼股份 （00347）

10：38 – 建設銀行 （00939）

12：36 – 中銀香港 （02388）

14：20 – 中國鋁業 （02600）

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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